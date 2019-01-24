Компания Amazon начала тестировать полностью автономных роботов для развоза товаров. Оформив заказ в онлайн-магазине, пользователи смогут вызвать беспилотного робокурьера и получить посылку прямо у порога дома.

Новая услуга — Amazon Scout — доступна в пилотном режиме жителям округа Снохомиш в Вашингтоне. "Скауты" движутся по тротуару со скоростью пешехода, объезжая людей, животных, мусорные баки и другие встречающиеся на его пути препятствия. Каждый робот-курьер оснащен электромотором, камерами, шестью колесами и багажным отсеком, который открывается автоматически по приезду к месту назначения.

В Вашингтоне заказы Amazon развозят всего шесть "вездеходов". Время доставки — с понедельника по пятницу и только "в светлое время суток", говорят в компании. Поначалу робокурьеров будут сопровождать люди, но впоследствии поездки станут полностью автономными.

С инновационными способами доставки экспериментируют и другие крупные игроки, включая Domino’s Pizza и PepsiCo. Роботы Amazon Scout очень похожи на тех, что разработала эстонская компания Starship Technologies. Именно их американская сеть пиццерий Domino’s Pizza применяет с 2017 года для развоза заказов в Европе.

Грузоподъемность роботов Starship ограничена 9 килограммами. Заказ (до 8 пицц, либо комбинация блюд, напитков и десертов) хранится в отсеке, закрытом на кодовый замок. Разблокировать его может только клиент при помощи PIN-кода, пришедшего на телефон. Воспользоваться услугой могут только клиенты, находящиеся в радиусе 1,5 километра от близлежащего ресторана Domino’s.