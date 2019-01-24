Антивирусная компания Avast перечислила главные ошибки, которые допускают пользователи, ставя безопасность своего компьютера под угрозу. Как говорится в отчете о состоянии мирового рынка ПК за 2018 год, подавляющая часть пользователей работает с неактуальными версиями приложений и пренебрегает обновлениями системы безопасности, подвергяя свои устройства риску.

Состояние рынке оценивалось на основе обезличенных данных, полученных со 163 миллионов устройств. Полностью ознакомиться с докладом 2019 Avast PC Report можно на сайте компании (на английском языке).

Как сообщили в Avast, более половины (55%) программ, установленных на ПК по всему миру, являются устаревшими. Список популярных устаревших версий приложений возглавляют Adobe Shockwave, VLC Media Player и Skype.

Пользователи забывают об обновлении не только программ, но и операционной системы. В отчете сказано, что Windows 10 используется на 40% ПК во всем мире, Windows 7 — на 43%. При этом каждый шестой пользователь "семерки" (15%) и каждый десятый пользователь Windows 10 (9%) сильно рискует, работая с устаревшими и более не поддерживаемыми версиями продукта. К таковым аналитики отнесли версию Windows 7 Release to Manufacturing 2009 или Windows 10 Spring Creators Update начала 2017 года.

В пятерку самых популярных в мире программ для ПК вошли Google Chrome (за год его доля очень существенно выросла — с 79 до 91%), Acrobat Reader (60%), Winrar (48%), Microsoft Office (45%) и Mozilla Firefox (42%). Комплект "офисных" приложений Microsoft очень востребован, но при этом у 15% пользователей до сих пор установлена версия Enterprise 2007, хотя обновлений и исправлений к ней больше не выпускается.

В докладе Avast приводится и другая интересная статистика: большинство ПК (74%) в мире работает на 2-ядерных процессорах, 20% — на 4-ядерный. Самый распространенный объем оперативной памяти — 4 ГБ. Из брендов покупатели предпочитают продукцию HP, Acer, Asus, Lenovo и Dell.