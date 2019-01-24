Компания Apple на этой неделе сократила свыше 200 инженеров, занятых над проектом "умного" автомобиля Project Titan. Как сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники, одна часть сотрудников была уволена, другая — перераспределена на другие проекты.

В Apple подтвердили факт сокращений, подчеркнув при этом, что по-прежнему видят "огромные перспективы в автономных ситемах". "Поскольку команда сфокусирована на нескольких ключевых областях в 2019 году, некоторые группы были переключены на проекты в других отделях компании, где они будут помогать в разработке систем машинного обучения и поддерживать другие инициативы во всей Apple", — сказали телеканалу в пресс-службе.

Apple долгое время развивала проект самоходной машины Project Titan, однако в 2016 году, когда его возглавил бывший глава по "железу" Боб Мэнсфилд, компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для "умных" автомобилей. Перед тайным проектом была поставлена новая задача — разработать систему автопилота для "умных" машин, а не полноценное электрическое транспортное средство.

Летом прошлого года в Apple вернулся Даг Филд, ранее курировавший производство самого дешевого электрокара Tesla Model 3. Тот факт, что экс-глава по компьютерам Mac воссоединился со своим коллегой Мэнсфилдом, говорит в пользу того, что компания решила вернуться к первональному плану и выпустить собственный "аймобиль", а крупные сокращения связывают с желанием Мэнсфилда и Филда реструктурировать проект.