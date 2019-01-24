Немецкий сайт о технологиях AllAboutSamsung разместил "живые" фотографии Galaxy S10 и S10+ — двух флагманов Samsung, которые будут представлены в конце следующего месяца. Авторы не раскрыли источник утечки, но устройства на снимках выглядят вполне достоверно — возможно, им достался предпродажный образец "десяток".

На изображениях можно увидеть "дырявый" дисплей типа Infinity-O, занимающий практически всю лицевую площадь, двойную камеру, очень тонкие боковые рамки, едва заметный "подбородок" и главный экран One UI — новой оболочки Samsung на Android 9.0 Pie, приспособленной для удобного использования крупных смартфонов одной рукой.

Также снимках различимы слот для SIM-карт, порт USB-C и 3,5-мм аудиовход для наушников. Фотомодуль размещен горизонтально. Сканера отпечатков на задней панели не видно — вероятно, датчик будет встроен под дисплей.

Напомним, анонс всех трех новых моделей состоится 20 февраля одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — "складной").

Ожидается, что Samsung представит три модели Galaxy S10: "обычную" с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма, а также "облегченную" Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу аппараты поступят к 8 марта.

Слухи обещают всем трем моделям "бесконечный" дисплей Infinity-O с отверстием в углу, наличие более точного и надежного ультразвукового сканера отпечатков пальцев, а также функцию Powershare, которая позволит подзаряжать другие устройства беспроводным способом (как Huawei Mate 20 Pro).