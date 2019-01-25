Этот смартфон с премиальной внешностью также может похвастаться очень ярким HDR-экраном, продвинутыми аудиовозможностями, сертифицированной защитой корпуса, а, кроме того, дополнительными "фишками", присущими обычно только топовым моделям. Вести.Hi-tech разобрались, чем же пришлось пожертвовать в LG G7 Fit, чтобы назначить для него более низкий, чем у флагмана, ценник.

Новые смартфоны от LG — G7 One и LG G7 Fit, расширяющие серию G7, дебютировали на выставке IFA 2018 в Берлине. Обе модели представляют собой облеченные варианты прошлогоднего же топового девайса G7 ThinQ. Так, например, доступный для предзаказа в России еще с конца ноября G7 Fit, унаследовав от G7 ThinQ ряд ключевых функций и технологий, призван заполнить пробел между моделями среднего класса и флагманами. При этом по стоимости упрощенная версия (на момент тестирования) оказалась почти в полтора раза дешевле оригинала.

Обзор LG G7 Fit: технические характеристики

Модель: LMQ850EMW

ОС: Android 8.1.0 (Oreo) с фирменной оболочкой LG UX

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996 Pro), 14 нм FinFET LPP, 2 ядра Kryo (2,35 ГГц) + 2 ядра Kryo (1,6 ГГц), сопроцессор Hexagon 680 DSP

Графическая подсистема: Adreno 530

Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4

Память для хранения данных: 32 ГБ/64 ГБ, UFS 2.1, поддержка карт памяти microSD/HC/XC (до 2 ТБ)

Экран: 6,1 дюймов, IPS, QHD+ (3120х1440 точек), FullVision (19,5:9), плотность пикселей на дюйм 563 ppi, максимальная яркость 1 000 нит, Always-On Display, HDR10, защитное стекло

Тыловая камера — 16 МП (размер пикселя 1 мкм), угол обзора 76 градусов, апертура f/2.2, фазовый автофокус, функции ИИ (8 сцен), светодиодная вспышка, видео 4К

Фронтальная камера: 8 МП (размер пикселя 1.12 мкм), угол обзора 80 градусов, апертура f/1.9

Сеть: GSM/GPRS/EDGE, UMTS HSPA+, LTE

Диапазоны частот LTE-FDD: b3, b7, b20…

Интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Miracast, DLNA, NFC, USB Type-C (USB 2.0, OTG)

Радио: FM-тюнер

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Звук: 32-разрядный Hi-Fi ЦАП, DTS:X 3D Surround Sound

Навигация: GPS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, барометр, дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 3 000 мА*ч, поддержка быстрой зарядки (Qualcomm Quick Charge 3.0)

Защита корпуса от внешних воздействий: IP68, MIL-STD-810G (14 категорий)

Габариты: 153,2х71,9х7,9 мм

Вес: 162 г

Цвет: черный

Обзор LG G7 Fit: дизайн, эргономика

"Породистость" нового смартфона чувствуется уже в строгом внешнем облике G7 Fit, который унаследовал основные черты дизайна "настоящего" флагмана. Причем в анфас перепутать их друг с другом не составит большого труда, учитывая не только одинаковые размеры, но и пропорции дисплеев.

К тому же, по габаритам G7 Fit не отличается от G7 ThinQ даже на десятую долю миллиметра (153,2х71,9х7,9 мм).

Окрашенный в "академический" черный цвет G7 Fit не боится ни воды, ни пыли. Ведь его корпус сертифицировали на соответствие стандарту IP68, что обещает полную пыленепроницаемость (IP6x) и работоспособность при погружении на глубину до полутора метров в течение 30 минут (IPx8). Помимо этого, для проверки защиты от внешних воздействий (вибрации, падения, температура и т.п.) смартфон прошел 14 суровых испытаний, получив военный сертификат MIL-STD-810G. По этой части прямых конкурентов у G7 Fit среди массовых флагманских моделей, пожалуй, и нет.

Стекло защищает не только переднюю, но и заднюю поверхность корпуса, с характерными, округлыми формами металлических боковин. Черный глянец смартфона, покрываясь всевозможными отпечатками, ожидаемо быстро теряет нарядный вид. Так что мелкие вкрапления, похожие на антрацитовые искорки, которые, видимо, призваны подтвердить название окраса "угольно-черный", разглядеть становится невозможно. Не зря, ох, не зря в комплект со смартфоном входит безворсовая салфетка для протирки стекол.

"Высокий" экран занимает примерно 81,9% лицевой поверхности корпуса.

Новый смартфон не избежал модного выреза в верхней части дисплея.

На темной "челке", которую можно скрыть (или даже "раскрасить" по бокам) в настройках, вокруг объектива фронтальной камеры группируются светодиодный индикатор, небольшая решетка "разговорного" динамика, а также датчики освещенности и приближения.

Небольшая нижняя плашка под дисплеем пустует, так как сенсорные кнопки панели управления здесь наэкранные. В настройках можно поменять их расположение и расширить состав.

На левом ребре корпуса обосновались две раздельных механических кнопки регулировки громкости.

Неизменное положение на правом ребре заняла такая же небольшая по размеру кнопка включения/блокировки.

На нижнем торце вокруг разъема USB Type-C собрали декоративную решетку "мультимедийного" динамика, а также отверстие "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры. Наличие последнего не создает лишних проблем с переходниками при подключении проводных наушников.

На верхнем торце к отверстию под дополнительный микрофон присоединился закрытый комбинированный слот с лотком на два места, одно из которых предназначено только для модуля идентификации абонента формата nanoSIM, а другое можно занять либо второй nanoSIM, либо картой памяти microSD.

Задняя панель украшена двумя логотипами: внизу — LG, а почти по центру – G7 Fit. Примерно посередине находится и область антенны NFC.

Между объективом тыловой камеры и круглой площадкой дактилоскопического сканера поместили светодиодную вспышку.

В ладони G7 Fit ощущается довольно комфортно, поскольку ширина смартфона для 6,1-дюймовой диагонали невелика (71,9 мм), а закругленные боковины корпуса не впиваются в ладонь. Чтобы облегчить управление одной рукой, в настройки аппарата включена опция "мини-окна".

Несмотря на скользкий остекленный корпус, всем владельцам G7 Fit обещана бесплатная замена разбитого экрана в течение года.

Обзор LG G7 Fit: экран

Новый смартфон оснастили действительно флагманским экраном – 6,1-дюймовая IPS-матрица FullVision с пропорцией сторон 19,5:9 получила максимальное разрешение QHD+ (3120х1440 точек), что обеспечивает довольно высокую плотность пикселей (563 ppi). Правда, из-за выского разрешения может иногда страдать плавность работы интерфейса. Отличная цветопередача, детализация и широкие углы обзора подкрепляются технологией HDR10. Смартфон G7 Fit – это, пожалуй, тот редкий (среди аппаратов среднего класса) случай, когда ползунок подсветки не хочется сразу же выставить на максимум. Дело в том, что на предельном уровне достигается яркость в 1 000 нит (технология LG Super Bright Display LCD). В таком случае изображение просматривается даже под прямыми солнечными лучами.

Уровень подсветки легко настроить вручную, либо положиться на автоматическую регулировку ("Авто"), которая использует информацию от датчика освещенности. Одновременно можно выбрать время задержки при повышении яркости. Чтобы снять усталость с глаз, особенно в вечернее время (или по расписанию), рекомендуется воспользоваться "комфортным просмотром", вручную регулируя интенсивность синего светофильтра, а то и вовсе переключиться на черно-белое изображение.

Цвет экрана можно скорректировать в настройках, где в наличии шесть профилей, включая "Авто", "Эко", "Кино", "Спорт", "Игра" и "Эксперт". Кроме того, в распоряжении имеется ступенчатая настройка цветовой температуры, а также дискретная юстировка уровней цветовых составляющих RGB. Предусмотрено три пресета для разрешения экрана – "низкое" (1560х720 точек), "среднее" (2340х1080 точек) и "высокое" (3120х1440 точек), которые отчасти влияют на автономность девайса.

Результаты тестирования в программе AnTuTu показали, что сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий. Активация опции постоянно включенного дисплея – AOD (Always-On Display) — позволяет выводить на заблокированный экран различную информацию (время, дата, календарь, заряд батареи, уведомления и т.п.), включая даже цветные изображения (например, из "Галереи"). Опцию AOD можно активировать по расписанию, не забывая, что ее включение сказывается на энергопотреблении.

В разделе с несколько странным названием New Second Screen предлагается либо просто скрыть "челку", либо оформить ее, выделив оттенками или цветом, также выбрав угол скругления краев дисплея (работает не везде). В настройках легко варьировать не только размеры элементов на экране, но также менять величину и начертание шрифта (включая стиль "жирный").

На защитное стекло дисплея нанесено качественное олеофобное покрытие.

Обзор LG G7 Fit: камеры

Сразу отметим, что фото- и видеосъемка – не самая сильная сторона G7 Fit, с флагманом ему в этом не потягаться. Впрочем, не все так уж печально. Например, активация опции AI CAM (функции ИИ) позволяет распознавать 8 категорий различных сцен.

Интересно, что кошек и собак здесь объединили в общей рубрике "Питомец", так что ушастому "котопсу" на сей раз ввести ИИ в заблуждение не удалось. Более того, например, из анализа портрета был сделан вывод, что изображен не просто человеческий детёныш (человек, ребенок), а мальчик.

В тыловом фото-модуле со светодиодной вспышкой место сдвоенной заняла теперь одна камера. Ее 16-мегапиксельный датчик (размер пикселя 1 мкм) получил объектив с фазовым автофокусом, апертурой f/2.2 и углом обзора 76 градусов. Максимальное разрешение снимков составляет 4640х3480 точек (16 МП, 4:3).

А вот фронтальная камера у нового смартфона такая же, как у G7 ThinQ — более светосильный (апертура f/1.9) объектив камеры с углом обзора 80 градусов довольствуется 8-мегапиксельным датчиком (размер пикселя 1.12 мкм). При этом, разрешение автопортретов не превышает 3264х2448 точек (8 МП, 4:3). Помимо "улучшайзера" и фильтров, для "самострелов" предлагается воспользоваться привычным набором стикеров с очками, кошачьими ушками, забавными мордашками и прочей безделицей.

Тыловая камера умеет записывать 4K-видео — UHD (3840х2160 точек)@30 fps. Для качества Full HD (1920х1080 точек) доступна частота кадров не только 30 fps, но и 60 fps. Кроме того, поддерживаются интервальная (1080p) и slo-mo (720p) съемка. Кадры в "таймлапсах" можно делать через каждые 10, 15, 30 или 60 секунд, а замедлить движение – в 2, 4 или 8 раз. В свою очередь, фронтальная камера обеспечивает видеозапись с предельным разрешением Full HD@30 fps. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC – видео, AAC — аудио).

В приложении "Камера" предусмотрено несколько режимов, включая автоматический, ручной, съемки еды, панорамный, а также создания анимации (снимки сделанные с интервалом в три секунды "склеиваются" в GIF-файл).

Переключаться между фронтальной и тыловой камерой удобно не только тапом по соответствующей пиктограмме, но и горизонтальными свайпами (в портретной ориентации смартфона). В таком же положении аппарата масштабировать изображение на видоискателе поможет значок спуска затвора (движение вправо или влево). В режиме "Авто" при тапе с удержанием на видоискателе, фокус и экспозиция блокируются (AE/AF lock) в выбранной точке.

В ручном режиме самостоятельно выбираются значения баланса белого, фокусировки, ступеней экспозиции, светочувствительности ISO и выдержки. Максимальное значение последней составляет 20 секунд, что явно предполагает съемку со штатива. В реальном времени на видоискателе отображается даже крохотная гистограмма. Тап по значку ("A со стрелкой") возвращает рекомендуемые значения параметров, например, после их неудачной ручной коррекции. При ручной фокусировке зеленым цветом подсвечиваются предметы, оказавшиеся в фокусе. Еще одной "фишкой" ручного режима стала возможность сохранения снимков в формате RAW (одновременно в DNG и JPG).

Для визуального поиска, а также сканирования QR-кодов, в настройках предлагается выбрать между Google Lens и фирменным, но более простым, QLens. Алгоритм с функциями ИИ, помогающими определить, что именно находится в объективе камеры, ищет распознанные объекты в Printerest.

Снимает тыловая камера, в целом, неплохо, правда, немного тормозит автофокусировка. Примеры фото можно посмотреть здесь.

Обзор LG G7 Fit: звук

Продвинутые аудиовозможности наверняка привлекут внимание к новому смартфону. Так, "мультимедийный" динамик в G7 Fit получил название "бумбокс" (boombox). Пожалуй, он самый громкий из тех, что побывали у нас на тестировании – ведь в качестве резонансной камеры у "бумбокса" используется внутреннее пространство корпуса смартфона, благодаря чему звучание набирает больше низких частот. Вибрирующий в такт музыки басовитый аппарат, кажется, пытается раскачать даже поверхность, на которой он лежит.

Помимо регулировки баланса, опций нормализации, цифровой фильтрации и предустановки звука, в настройках имеется графический эквалайзер с пресетами. Не обошлось в G7 Fit и без фирменной технологии Hi-Fi Quad DAC, которая нашла свое применение еще во флагмане LG G6 (наш обзор здесь). Суть ее вкратце такова: в 32-разрядном аудио-чипе для правого и левого каналов используется по два цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП), сигналы с которых для уменьшения результирующего шума суммируются. Такое решение, заметно улучшающее звучание музыки, обычно реализуется, например, с использованием одной микросхемы Sabre ES9218P от компании ESS Technology.

Кроме того, G7 Fit может похвастаться функцией виртуального объемного звучания DTS:X 3D Surround Sound, которая эмулирует объемный звук. При этом, предлагаются три пресета: объемный, фронтальный и звук по краям.

Штатный плеер "Музыка" понимает несколько кодеков, включая FLAC (Hi-Fi). В комплекте со смартфоном поставляется аудио-гарнитура с проводами в тканевой оплетке. Ее можно подключать в качестве коротковолновой антенны для работы FM-тюнера, который умеет записывать онлайн-трансляции в файлы-контейнеры M4A (2 канала, 48 КГц, AAC LC).

Мобильное приложение "Диктофон " обеспечивает запись звука в файлы M4A, WAV или FLAC с частотой от 44,1 до 192 КГц. Для регистрации стереозвучания смартфон необходимо перевести в альбомное положение.

Для Bluetooth-наушников предусмотрены кодеки для беспроводной передачи HD-аудио. Так, для спортивной гарнитуры Levn BH-M89 (наш обзор здесь) система по умолчанию активировала кодек aptX.

Обзор LG G7 Fit: начинка, производительность

По сравнению с топовым G7 ThinQ, смартфон G7 Fit существенно потерял в производительности. На него установили далеко не свежий процессор Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996 Pro), каким в свое время мог похвастаться флагман LG G6. Напомним, что эта микросхема, выполненная по 14-нм техпроцессу FinFET LPP, лидировала на бенчмарках в 2016-м году. На кристалле Snapdragon 821, в частности, разместили четыре ядра Kryo (до 2,4 ГГц), графический ускоритель Adreno 530 (650 МГц) и LTE-модем X12 с возможностью передачи данных на скорости до 600 Мбит/с (Cat 12). Кроме того, данный чип включает в себя модули Bluetooth и Wi-Fi (в том числе, 802.11ac 2х2 MU MIMO), а также средства поддержки гибридного автофокуса для камер (PDAF, CAF, LAF) и быстрой зарядки (Quick Charge 3.0). Базовую конфигурацию G7 Fit дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4.

Тестирование LG G7 Fit. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование LG G7 Fit. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование LG G7 Fit. Результаты в бенчмарке 3DMark

На основных бенчмарках экс-флагманский процессор "тряхнул стариной" и показал, хотя уже далеко не рекордные, но вполне приемлемые, средние результаты. Кстати, разработчики G7 Fit, помня о геймерах, поместили в раздел настроек "Расширения" вкладку "Игра", где, в частности, предусмотрели ряд опций (инструментов), типа выключение оповещений, установки графики и т.п.

Объем хранилища на основе быстрой флэш-памяти (UFS 2.1) составляет 32 ГБ (есть версия 64 ГБ). Его можно расширить установкой карты памяти microSD/HC/XC объемом до 2 ТБ, для которой предусмотрено место в комбинированном слоте. В свою очередь, поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать через переходник на USB Type-C обычные флэшки.

В числе доступных частотных диапазонов LTE-FDD присутствуют b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). В набор беспроводных коммуникаций также входят Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n/ (2,4 и 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Miracast, DLNA, Bluetooth и NFC.

Интерфейс NFC позволяет воспользоваться платежным сервисом Android Pay, а вместе с приложением "Транспортные карты Москвы" легко прочесть баланс "Тройки".

Спутниковые системы GPS, BDS и ГЛОНАСС помогут в определении местоположения и навигации. Для координации по Wi-Fi и сотовым сетям предусмотрен также режим A-GPS.

Обзор LG G7 Fit: автономность

По емкости встроенного аккумулятора (3 000 мА*ч) G7 Fit ничем не отличается от флагманского G7 ThinQ. Хотя базовым чипсетом поддерживается спецификация Qualcomm Quick Charge 3.0, в комплекте с новым смартфоном идет 16-ваттный сетевой адаптер Fast Charge с выходными параметрами 5 В или 9 В при токе до 1,8 А, что более похоже на Quick Charge 2.0. Правда, и этого вполне хватает, чтобы за полчаса заполнить батарею примерно наполовину. Чтобы залить "бак" под горлышко, ждать придется около полутора часов.

Набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости крутился непрерывно в течение около 6 часов. Что ж — при довольно скромной емкости батареи, суперярком сверхчетком экране и не слишком экономном процессоре рассчитывать на высокую автономность, конечно, не приходится. В лучшем случае, смартфон при активном использовании протянет от рассвета до заката.

Для продления автономной работы предусмотрены настройки энергосбережения (расширенные или максимальные), которые ограничивают производительность, отключают ряд функций и запрещают работу приложений в фоновом режиме.

Обзор LG G7 Fit: особенности программного обеспечения

Смартфон G7 Fit работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo) с фирменной оболочкой LG UX. Используемый лончер отличается обилием различных настроек, которые можно выводить не только списком, но и с помощью четырех вкладок ("Сеть", "Звук", "Дисплей" и "Общие"). Дополнительные темы главного экрана, шрифты и обои доступны через приложение LG SmartWorld.

В настройках предлагается вид главного экрана с отдельной страницей приложений, а также его упрощенный вариант EasyHome.

Из семи доступных пиктограмм для панели управления можно составлять группы (до 5 кнопок в каждой), выбирая из списка: "Назад", "Домой", "Недавние приложения", Capture+, QSlide, SIM и "Шторка уведомлений". Причем все сенсорные кнопки при запуске выбранных заранее приложений можно скрывать.

Для комфортного управления одной рукой размеры активного экрана легко уменьшить (горизонтальный свайп по значкам панели управления). При выключенном или заблокированном дисплее механические кнопки изменения громкости предлагается использоваться для быстрого вызова приложений Capture+ и "Камера". Последнюю программу при любом раскладе можно запустить с помощью кнопки включения/блокировки. Интерфейс лончера предусматривает показ не только наличия уведомлений, ни и их количества.

Помимо графического ключа, PIN-кода и пароля, в число основных способов разблокировки смартфона включен фирменный Knock-код. Для той же операции с использованием биометрических данных можно использовать отпечатки пальцев и распознавание лица.

Интересно, что регистрация и распознавание лица выполняется как в обычных, так и в темных очках (а вот сбривать и снова отращивать бороду я так и не решился). Такая биометрическая разблокировка очень удобна, но, как известно, не повышает защищенность смартфона.

Обзор LG G7 Fit: покупка, выводы

Основными "фишками" G7 Fit стали сертифицированная защита корпуса, яркий HDR-экран и продвинутые аудиовозможности, включая "бумбокс"-динамик и поддержку технологии DTS:X 3D Surround Sound для наушников. Не стоит также забывать про, в целом неплохую, тыловую камеру и быструю зарядку.

В отличие от флагмана линейки, у G7 Fit, выполненного в марком металлостеклянном корпусе, оказался устаревший процессор и куда более скромный тыловой фото-модуль. К существенным недостаткам новинки также следует отнести совсем невпечатляющую автономность.

Цена G7 Fit, на момент тестирования, составила 24 990 рублей, то есть, в полтора раза дешевле флагмана (в среднем, 39 500 рублей). За такие же деньги (24 990 рублей) можно было купить, например, Huawei Honor 10 (наш обзор здесь). Более привлекательный внешне, он получил свежий 8-ядерный процессор и вдвое увеличенный объем встроенной памяти (64 ГБ против 32 ГБ). Оба фото-модуля у него явно покруче и даже имеется ИК-порт. Правда, Huawei Honor 10 трудно конкурировать с ярким HDR-экраном и громким "мультимедийным" динамиком в G7 Fit. Кроме того, "красавчик" Honor не может похвастаться сертифицированной защитой корпуса, да и слот расширения памяти картами microSD у него отсутствует.

Итоги обзора LG G7 Fit

Плюсы:

Очень яркий HDR-экран

Громкий "бумбокс"-динамик

Технология DTS:X 3D Surround Sound для наушников

Неплохая тыловая камера

Быстрая зарядка

Защита корпуса от внешних воздействий

Минусы:

Маркий стеклянный корпус

Невысокая автономность

Устаревший процессор