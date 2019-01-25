Принадлежащий Microsoft поиковик Bing с вечера среды был недоступен многим пользователям в Китае не из-за блокировки по требованию властей, а из-за технической ошибки, сообщили источники Bloomberg. В настоящее время работа сервиса в стране восстановлена.

В Microsoft заявили, что работа поисковика в Китае восстановлена, не сказав при этом ни слова о причинах масштабного сбоя. Китайские власти никак не прокомментировали произошедшее, лишь представитель МИДа упомянула "некоторые сообщения" о технических проблемах и порекомендовала обратиться за комментариями к другим ведомствам.

Инцидент подчеркивает риск, с которым зарубежные интернет-компании сталкиваются в Китае, строго регулирующем доступ своих граждан к информации в Сети. Не защищены от подобного и компании, послушно сотрудничающие с властями: в китайской версии Bing результаты поиска фильтруются в соответствии с "линией партии". Например, первые результаты поиска по запросу "Далай-Лама" содержат ссылки на статьи государственных СМИ о том, как духовный лидер тибетского буддизма разжигает ненависть и сепаратизм.