Meizu представила практически монолитный смартфон, устройство носит красноречивое название Zero. В смартфоне нет слота для SIM-карты, нет порта USB, разъема для наушников и других отверстий, включая прорези для спикера. Кнопок в гаджете тоже нет.

В компании сообщили, что потратили на разработку первого монолитного смартфона два года и использовали в нем 75 запатентованных технологий. Вместе с процессором Snapdragon 845 их заключили во влагостойкий керамический корпус с закругленными краями и тонкими рамками.

Apple в очередной раз пытается разработать свой аккумулятор, для этого наняла бывшего специалиста Samsung и таким образом корпорация Стива Джобса продолжает переводить производство ключевых компонентов под свое крыло. Подробности – в программе Вести.net.