Microsoft, хотя и с опозданием, выполнила обещание добавить в магазин приложений для компьютеров Apple, Mac App Store, программы пакета Microsoft Office. Исходно в компании говорили, что это должно произойти до конца 2018-го.

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и OneDrive доступны теперь как составные части пакета ("бандла") Microsoft Office 365. Однако купить "раз и навсегда" их нельзя — чтобы пользоваться Word, Excel, PowerPoint, Outlook придется оформить подписку Office 365, совершив встроенную покупку. Однако в этом случае пользователь серьезно переплачивает — купить официальную подписку не через App Store обойдется гораздо дешевле.

Версии приложений те же самые, что Microsoft предлагала ранее для скачивания через официальный сайт Office, просто теперь пользователям Mac будет удобнее. Приложения будут устанавливаться и обновляться штатными средствами macOS, а не приложением Microsoft AutoUpdate.

Microsoft предлагает попробовать подписку на Office 365 бесплатно, после чего стоимость индивидуальной подписки (1 устройство) при покупке в скачанном из App Store приложении составит 70 долларов в год (3490 р. в России), а "Домашней" (до шести устройств) — 100 долларов. К обеим подпискам прилагается 1 ТБ "облачного" пространства в OneDrive и 60 минут бесплатных звонков на телефоны через Skype.

Отметим, что в России можно официально приобрести годовую подписку на "Домашнюю" версию Office 365 с лицензиями для шести устройств дешевле 3000 рублей, так что переплачивать, совершая встроенную покупку, смысла нет.