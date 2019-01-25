Беспроводные наушники AirPods 2-го поколения, намеченные к релизу на первое полугодие, смогут реагировать на фразу Hey Siri ("Привет, Siri"), обращенную к голосовой помощнице. Об этом пишет 9to5Mac, увидевшее новую опцию на экране настроек в бета-версии iOS 12.2 для разработчиков.

По информации издания, новинку Apple можно будет настроить так, чтобы она откликалась на голосовые команды без двойного тапа по наушнику. Сейчас, чтобы вызвать "умную" помощницу, пользователям нужно дважды дотронуться до корпуса AirPods.

Как ожидается, 2-е поколение наушников оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, функциями, помогающими следить за состоянием здоровья, а также поддержкой беспроводной зарядки. Для этого будет полностью переделана конструкция зарядного чехла. Предположительно, новый кейс будет продаваться в качестве самостоятельного аксессуара, чтобы его могли приобрести владельцы текущей модели AirPods.

AirPods — самый популярный аксессуар Apple в истории. По прогнозам аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, объемы продаж наушников возрастут с 16 миллионов штук в 2017 году до более чем 100 миллионов к 2021 году. В 2020-м, полагает эксперт, выйдет 3-е поколение AirPods, которое будет исполнено в "абсолютно новом дизайне".