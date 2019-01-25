Компания Facebook, разработавшая механизм, препятствующий чрезмерным тратам в играх, сознательно игнорировала эти инструменты. Об этом стало известно из судебного заседания по коллективному иску, поданного родителями, чьи дети без разрешения тратили деньги в социальной сети.

Facebook придерживалась недобросовестных практик в 2010–2014 годах. Развивая игровой бизнес, компания поощряла траты детей на внутриигровые покупки без согласия родителей, называя эти действия "дружеским обманом", и отклоняла запросы на возврат средств с целью "максимизации прибыли". Об этом сообщает Reveal со ссылкой на записки, электронные письма и другие внутренние документы Facebook, приобщенные к делу.

Между октябрем 2010-го и январем 2011-го дети потратили $3,6 миллиона в играх. По заявлению одного из родителей, его 15-летний ребенок израсходовал $6500 за две недели. При этом в Facebook отклоняли запросы на возврат средств, предлагая недовольным в качестве компенсации бесплатные внутриигровые предметы и бонусы, которые, по выражению одного из сотрудников, "не несут никакой стоимости".

Кроме того, большинство родителей, разрешивших ребенку совершить покупку, считали трату единовременной и не знали о том, что Facebook сохраняет данные банковской карты. За последующие покупки деньги могли списаться без какой-либо дополнительной проверки. В случае с аркадой Angry Birds в Facebook это стало причиной 93% всех запросов на возврат средств.