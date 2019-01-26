В России могут ввести платную регистрацию мобильных телефонов. Законопроект, разработанный в Совете Федерации, предполагает создание базы данных IMEI — уникальных идентификаторов мобильных устройств. Использовать не внесенный в нее телефон или планшет в сетях российских сотовых операторов не получится.

Смартфон и планшеты, которые ввозятся в Россию официально, будут вносить в базу их импортеры. Если же вы купили аппарат за рубежом самостоятельно и хотите использовать его в России, регистрировать его IMEI в базе придется самостоятельно, через портал госуслуг. Услуга, предполагает законопроект, будет платной, хотя и недорогой — 100 рублей. Сделать процедуру обязательной хотят с 1 февраля 2020 года.

Авторы законопроекта предполагают, что таким образом удастся решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы. А заодно пополнить бюджет: в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что совокупный объем потерь от неуплаты пошлин при нелегальном ввозе мобильных устройств в Россию достигает почти 17 миллиардов рублей.

Надо сказать, что эффективных механизмов для борьбы с оборотом краденых телефонов пока нет, и сможет ли законопроект решить проблему — большой вопрос. Внешне все выглядит логично: вору не будет смысла красть телефон, который можно заблокировать дистанционно. Предполагается, что российская база будет синхронизироваться международной базой IMEI-номеров ассоциации GSMA.