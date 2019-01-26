Где продают "яндекс-магнитолу" и почему только там, зачем нужны беспилотные велосипеды и каких смартфонов ждать: складных, многокамерных или монолитных? Главные события и тренды мира высоких технологий в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Вслед за смарт-колонкой и смартфоном "Яндекс" выпустил мультимедийную систему для автомобилей: с сенсорным дисплеем, голосовым управлением при помощи "Алисы" и встроенными сервисами "Навигатор" и "Музыка".

— Блокчейн-система Telegram Open Network, созданная командой Павла Дурова на основе популярного мессенджера, заработает уже этой весной (но это пока не точно).

— Самые модные гаджеты ближайшего будущего: сгибаемые смартфоны Xiaomi, Samsung и возрожденный Motorola RAZR. А также смартфоны с огромным количеством камер и смартфоны "монолитные" — без каких-либо портов и любых отверстий вообще.

— Новый флагман молодежной марки Huawei — Honor View 20 — официально представлен в России и остальном мире. Задняя панель красиво переливается, селфи-камера встроена в экран, а тыловая имеет разрешение 48 мегапикселей.

— Uber работает над автономными велосипедами и скутерами. Такие транспортные средства смогут, например, сами возвращаться к месту зарядки.