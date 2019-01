Независимый разработчик Стив Трутон-Смит обнаружил в коде бета-версии iOS 12.2 отсылки к четырем новым моделям "айпадов" (от "iPad 11,1" до "iPad 11,4") и медиаплееру iPod touch 7-го поколения. По его данным, два планшета оснащены только Wi-Fi, еще два — сотовым модулем, но ни у одного не заявлена поддержка функции разблокировки по лицу Face ID.

Также в тестовой версии iOS упоминается "iPod 9,1" — очевидно, имеется в виду еще не вышедшая модель, поскольку плеер текущего, 6-го поколения обозначается как "iPod 7,1". Ни сканера отпечатков Touch ID, ни Face ID у него не будет.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe