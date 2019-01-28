Независимый разработчик Стив Трутон-Смит обнаружил в коде бета-версии iOS 12.2 отсылки к четырем новым моделям "айпадов" (от "iPad 11,1" до "iPad 11,4") и медиаплееру iPod touch 7-го поколения. По его данным, два планшета оснащены только Wi-Fi, еще два — сотовым модулем, но ни у одного не заявлена поддержка функции разблокировки по лицу Face ID.

Также в тестовой версии iOS упоминается "iPod 9,1" — очевидно, имеется в виду еще не вышедшая модель, поскольку плеер текущего, 6-го поколения обозначается как "iPod 7,1". Ни сканера отпечатков Touch ID, ни Face ID у него не будет.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 25 января 2019 г.

Данные программиста подкрепляют документы, найденные на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на прошлой неделе. В "Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих" были внесены семь планшетов на iOS 12: c индексами A2123, A2124, A2126, A2153, A2154, A2133 и A2152. Скорее всего, речь идет о пяти iPad Mini 5-го поколения с разными объемами памяти и возможностью подключения к сотовым сетям, а также двух iPad начального уровня с 10-дюймовым экраном.

В базе ЕЭК, напомним, обязаны регистрироваться все товары с криптографическими возможностями, ввозимые в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Другие сведения о предполагаемых новинках Apple там не приводятся.

iPad mini и iPod touch не обновлялись с 2015 года, а 9,7-дюймовый iPad образца 2018-го никак не преобразился внешне. Информация о скором релизе новых моделей в этом году уже попадала в СМИ: iPad mini станут дешевле за счет использования более простого экрана и прошлогоднего процессора, а вот диагональ "обычного" iPad увеличится до 10 дюймов. Грани его корпуса станут более прямоугольными, как у iPad Pro, и планшет, возможно, будет поддерживать ввод со стилуса Apple Pencil 2-го поколения.