Социальная сеть "ВКонтакте" предоставила пользователям возможность архивировать посты, потерявшие актуальность. Записи, помеченные соответствующим образом, становятся недоступны для просмотра другими пользователями. При желании их можно будет восстановить.

Занести в архив можно как отдельный пост, так и целую серию, опубликованную за определенный промежуток времени. Чтобы это сделать, нужно нажать на стрелку вниз (в верхнем правом углу сообщения) и выбрать пункт "Архивировать запись".

"Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе Вы размещаете в интернете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять, — написал на своей странице управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов. — Мы, в свою очередь, продолжим совершенствовать технологии защиты и инструменты персонального контроля данных для всех пользователей ВКонтакте".

Первой новая возможность появилась в веб-версии "ВКонтакте". На мобильных устройствах она станет доступна позднее.