Расчистка частотного спектра для развертывания в России мобильных сетей 5-го поколения будет профинансирована из бюджета. Затраты на конверсию оцениваются в "десятки миллиардов рублей", пишут "Ведомости" со ссылкой на вице-премьера по цифровой экономике Максима Акимова.

"В бюджете уже запланированы средства. Мы сейчас уточняем точную оценку, но речь идет о десятках миллиардов рублей на расчистку частотного спектра, — сказал он. — Это та задача, которую мы будем финансировать. А само развитие 5G, – конечно, задача, которую будут решать операторы".

Прошлой осенью четверка крупнейших российских операторов — МТС, Вымпелком (бренд "Билайн"), "Мегафон" и Tele2 — оценила затраты на расчистку частот для 5G в 11,8–16 миллиардов рублей. Эта оценка уже устарела: по словам замминистра связи Олега Иванова, сумма может быть в несколько раз больше. Переговоры с компаниями, у которых могут быть изъяты частоты, уже ведутся.

В сентябре прошлого года Акимов заявил, что россияне смогут воспользоваться преимуществами 5G-сетей не ранее конца 2021 года. Речь идет о вводе в коммерческую эксплуатацию "кого-то значимого количества базовых станций" в крупных городах России.

Связь 5G может работать в диапазонах 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц и 4,4–5 ГГц, а также 24,25–27,5 ГГц, отмечает издание. Накануне министр связи Константин Носков заявил, что сейчас эти частоты заняты организациями из военной и космической отраслей. Как только они будут освобождаться, их будут передавать операторам, в том числе на конкурентной основе.