"Яндекс.Телефон", похоже, не показал рекордных продаж. По данным газеты "Ведомости" с начала декабря продано около 1000 аппаратов. Эту цифру вывели из общения с представителями разных розничных сетей, которые в свою очередь ссылались на данные аналитиков компании GfK. Если им верить, то к 20 числам января через классическую розницу было продано 450 "Яндекс.Телефонов".

При этом по сообщениям самого "Яндекса" основным каналом продаж были не магазины, а маркетплейс "Беру" – это совместный проект главного российского поисковика и Сбербанка. Точные цифры при этом не раскрываются, а сторонние эксперты предположили, что совокупные продажи не превысили отметки в 1000 смартфонов.

В Сан-Франциско готовятся запретить властям, вплоть до федеральных, запретить распознавание лиц на территории города. В местные законодательные органы внесли проект закона, который обяжет городские власти запрашивать разрешение наблюдательного совета для реализации любой идеи закупки и внедрения технологии распознавания лиц. Без одобрения подобные технологии окажутся под запретом, даже для правоохранительных органов. Кроме того если какой-нибудь департамент и получит разрешение на использование распознавания лиц, он будет обязан проводить ежегодный аудит. Подробности – в программе Вести.net.