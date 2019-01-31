Самая продвинутая из трех моделей iPhone, которые Apple представит в начале осени 2019-го, будет оснащена тройной тыловой камерой, а модели 2020-го года получат инновационную 3D-систему съемки, использующую лазеры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные о планах компании источники.

iPhone 2019: третья камера и, возможно, USB-C

Издание сообщает, что "трехкамерный" модуль (возможно, он появится не только в топовой модели) позволит "айфонам" снимать фото и видео с широким углом обзора. Конкуренты, включая Huawei и Samsung, уже продают смартфоны с тройными камерами, одна из которых оснащается сверхширокоугольным объективом.

Также в Apple тестируют прототипы iPhone 2019-го года, в которых разъем Lightning заменён на USB-C. Компания осенью 2018-го уже перевела на универсальный коннектор планшеты iPad Pro. Однако окончательное решение об использовании USB-C в iPhone-2019 пока не принято.

Известно, что новые iPhone получат более производительный процессор и усовершенствованную систему Face ID для разблокировки устройства и подтверждения платежей. При этом они сохранят дизайн iPhone 2018-го года, а вот в 2020-м можно ждать изменений во внешнем виде.

iPhone 2020: лазерное "трехмерное зрение"

Годом позже, рассказывают источники Bloomberg, в "айфонах" появится принципиально новая технология фото- и видеосъемки, задействующая для создания снимка лазерные измерители расстояния. Фиксируя глубину кадра в разных точках (дальность действия — около пяти метров), они позволят смартфону вычислительными методами имитировать работу профессиональной фотокамеры с продвинутой оптикой.

При этом технология отличается от той, которая применяется в iPhone X и моделях 2018-го года для сканирования лица: нынешние фронтальные камеры TrueDepth рассчитаны на работу на расстоянии 25-50 см от объекта. Источники говорят, что исходно Apple хотела оснастить разрабатываемыми в сотрудничестве с Sony лазерными 3D-камерами "айфоны" 2019-го года, но затем решила отложить внедрение технологии на год.

Благодаря лазерному "трехмерному зрению" iPhone 2020-го года смогут лучше определять поверхности и объекты в приложениях, связанных с дополненной реальностью (AR). Новые камеры в iPhone позволят Apple продвинуться и в создании аналогичной системы для AR-очков. По слухам, этот продукт компания также собирается выпустить в будущем году. Один из источников Bloomberg говорит, что первым устройством с тыловой 3D-камерой станет планшет iPad Pro, анонс которого предварительно намечен на весну 2020-го.

iPad 2019 и iOS 13

Источники Bloomberg также подтвердили слухи о пополнении в ближайшее время (возможно, уже весной) линейки планшетов Apple двумя новыми устройствами. Одно из них будет 10-дюймовой "доступной" моделью с обновленным процессором и разъемом Lightning, другое — очередным изданием компактного iPad mini, который не обновлялся с 2015 года.

Операционная система iOS 13, анонс который может состояться в начале лета, а релиз — в сентябре, получит полноценный "темный" режим, который облегчит использование в темноте и уменьшит расход батареи в устройствах с OLED-экранами. Кроме того, ожидаются доработки технологии CarPlay, позволяющей использовать iPhone с совместимыми мультимедийными системами в автомобилях.

Для iPad в iOS 13 создают новый интерфейс домашнего экрана, возможность открывать несколько вкладок в некоторых приложениях, а также дорабатывают управление файлами на устройстве — всё это должно приблизить опыт использования планшета к полноценному компьютеру. Также в iOS интегрируют два новых сервиса с платной подпиской: аналог интернет-кинотеатра Netflix и каталог с электронными версиями журналов.