Apple отозвала корпоративный сертификат разработчика социальной сети Facebook. Это значит, что Facebook больше не может распространять бета-версии программ для iPhone, а также создавать любые приложения для внутреннего пользования под яблочную мобильную платформу. Для корпорации таких масштабов поражение в правах невероятное.

А началось все с того, что американское издание TechCrunch выпустило материал под громким названием: "Facebook платит подросткам за установку VPN, который шпионит за ними". Речь о Facebook Research – программе исследовании аудитории соцсети, в рамках которой пользователям предлагается за 20 долларов в месяц установить на свой смартфон специальное приложение, которое на поверку оказалось печально известным VPN-клиентом Onavo, которое получает доступ буквально ко всем персональным данным пользователей. Подробности – в программе Вести.net.