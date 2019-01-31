Компания Samsung опубликовала финансовые результаты за IV-й квартал 2018 года, закончившийся 31 декабря. Негативные прогнозы аналитиков сбылись: согласно отчету, чистая прибыль производителя Galaxy-устройств рухнула на 29%, до 10,8 триллиона вон (около $9,7 миллиарда), а выручка упала на 10% — до 59,27 трлн вон (~$53,3 млрд).

Как объяснили в Samsung, на падение доходов главным образом повлияло снижение спроса на чипы памяти — её главный источник прибыли, сокращение объемов поставок смартфонов, а также усилившаяся конкуренция на рынке дисплеев для мобильных устройств.

Несмотря на "неблагоприятные факторы в бизнесе и макроэкономике" в последнем квартале, весь 2018-й компания закончила успешно. За 12 месяцев Samsung выручила 243,77 трлн вон (~$218,3 млрд), заработав "чистыми" 58,89 трлн вон (~$52,7 млрд).

В отчете компания подтвердила название следующего флагманского смартфона — Galaxy S10. В Samsung выразили надежду, что новая модель поможет "поддержать продажи и эффективность бизнеса в ближайшие месяцы". Кроме того, "обеспечить устойчивый рост" должны устройства со складывающимся экраном и поддержкой мобильных сетей 5-го поколения.

Анонс Galaxy S10 состоится 20 февраля одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. По данным The Investor, производство "десяток" началось на прошлой неделе. Речь идет о трех вариантах устройства с различными размерами дисплея. Версию с 5G-модулем ("Galaxy S10 X") начнут изготавливать позднее в этом году.

Предположительно, кроме Galaxy S10 будет представлена еще одна модель, со складывающимся пополам экраном. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — "складной").