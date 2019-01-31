Холдинг Mail.Ru Group разработал конкурента рекомендательному сервису "Яндекс.Дзен". Новая система — "Пульс" — работает на базе технологий машинного обучения, предлагая пользователям персональные подборки материалов с учетом их интересов.

"Умная" лента доступна на главной странице Mail.ru и по адресу pulse.mail.ru. Помимо потенциально интересного контента, "Пульс" пытается предугадать, какие еще темы могут заинтересовать пользователя. В будущем в подборку включат и другие форматы, например видео, фото и пользовательский контент.

"Алгоритм новой ленты работает на базе технологий машинного обучения и анализирует большой объём информации, включая поведение пользователей в социальных сетях и на других сайтах, историю их кликов на сервисе, популярность источников и другие факторы, — сказали в компании. — Система самостоятельно обучается, и чем чаще пользователь взаимодействует с сервисом, тем точнее будут рекомендации".

Сайты, которые в попадают в подборку, редакция Mail.Ru Group отбирает вручную. Сейчас обрабатывается около 1500 источников. СМИ и блогеры могут оставить заявку на подключение ресурса на сайте проекта. Возможностей для заработка на "Пульсе" пока нет.