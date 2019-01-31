Китайским караоке-приложением TikTok, набирающем стремительную популярность на Западе, пользуются свыше 800 миллионов человек в сутки. Об этом узнало издание Digiday из презентации для рекламодателей из Европы. Официально сервис не раскрывает размер своей аудитории.

TikTok — это простой видеоредактор, позволяющий снимать и монтировать короткие клипы, подпевать исполнителям, накладывать фильтры, 3D-маски, спецэффекты и делиться результатом с друзьями. Владеет им Bytedance — та же компания, которая приобрела конкурирующую социальную сеть для создания видео Musical.ly за $1 миллиард в 2017 году. В прошлом августе оба сервиса были объединены.

TikTok начал тестировать показ рекламы в США и Великобритании ранее в этом месяце. По данным Digiday, владельцы видеоплатформы направили презентацию в "крупное рекламное агентство в Европе" с информацией о количестве активных пользователей в месяц, проводимого в приложении времени, соотношением пользователей мужского и женского пола с разбивкой по странам. Статистика датирована ноябрем 2018 года.

Из слайдов можно узнать, например, что TikTok каждый месяц пользуются более 3,7 миллиона британцев: в среднем они проводят в программе 41 минуту и открывают её 8 раз в день. Во Франции у TikTok 4 миллиона пользователей, в Германии — 4,1 миллиона, в Испании — 2,7 миллиона, в Италии — 2,4 миллиона.

Также упоминаются четыре рекламных формата: эксклюзивная реклама бренда на весь экран (статическое изображение, "гифка", в I-м квартале 2019 — видео) с прямой ссылкой на лендинговую страницу или хэштег в TikTok, полноэкранное нативное видео в ленте длиной в 9–15 секунд, конкурсы и розыгрыши по хэштегам, а также брендированные фильтры и маски для лица.