Family Tree DNA — одна из крупнейших частных компаний, оказывающих услуги ДНК-генеалогической экспертизы, — передает данные клиентов ФБР. Как выяснило издание BuzzFeed News, лаборатория помогает спецслужбам в расследовании уголовных дел, открывая им доступ к обширной генетической базе данных.

Компания Family Tree DNA продает наборы, благодаря которым пациенты со всего мира могут сделать ДНК-тест в домашних условиях, отправить образец на экспертизу в американскую лабораторию и отследить свою родословную. Чем больше людей проходит эту процедуру, тем выше вероятность определения родственных связей.

По данным BuzzFeed News, у фирмы нет заключенного договора с правоохранительными органами, однако прошлой осенью им был открыт доступ к ДНК-профилям более миллиона человек по всему миру. В декабре 2018-го Family Tree DNA изменила условия обслуживания, признав, что силовые ведомства вправе пользоваться этими данными для розыска подозреваемых в совершении тяжких преступлений (убийства, изнасилования) и идентификации останков жертв.

Бюро не обладает какими-то особыми привилегиями, подчеркивают в Family Tree DNA, — им доступна та же информация, что и обычным пользователям, зарегистрированным на сервисе. Тем не менее, при наличии судебного запроса или ордера на обыск фирма обязана пустить федералов к закрытым данным.

Правоохранители США и ранее использовали общедоступные генеалогические базы данных для расследования уголовных дел. Например, именно благодаря проверкам по ДНК-профилю в апреле 2018-го полиция смогла задержать Джеймса Деанджело — серийного убийцу и насильника, орудовавшего в 70–80-х годах. Однако ситуация с Family Tree DNA — первая, когда частная компания добровольно согласилась сотрудничать со спецслужбами.