Официальный вьетнамский YouTube-канал Samsung опубликовал видео, на котором показаны в действии инновации будущего: трехсекционная стена-планшет, роборука-татуировщик, мобильная насадка для УЗИ и камера дополненной реальности. "Засветился" в рекламе и смартфон со сгибающимся надвое экраном, который может быть анонсирован уже в этом месяце.

Ролик, очевидно, выложили преждевременно — к настоящему моменту он удален с канала Samsung, но продолжает распространяться в интернете.

Прототип смартфона с технологией Infinity Flex Display, который может сгибаться пополам, Samsung показала в ноябре прошлого года. В сложенном виде он выглядел как обычный, хоть и очень увесистый смартфон, в развернутом — как 7,3-дюймовый планшет. Когда его OLED-панель раскрыта, на ней может одновременно отображаться до трех приложений (эту функцию назвали "мультиактивное окно").

На презентации сотрудник Samsung не выпускал прототип из рук. Да и само устройство было очень сильно затемнено и "одето" защитный чехол, чтобы нельзя было догадаться о его настоящем дизайне. Однако рекламное видео позволяет предположить, как будет выглядеть коммерческая модель.

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Как ожидается, модель со складывающимся пополам экраном будет показана 20 февраля на конференции Unpacked. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — "складной"). На том же мероприятии будут представлены три разновидности смартфона Galaxy S10: "обычная" с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма и "облегченная" Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. В продажу новинки поступят к 8 марта.

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