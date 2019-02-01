Официальный вьетнамский YouTube-канал Samsung опубликовал видео, на котором показаны в действии инновации будущего: трехсекционная стена-планшет, роборука-татуировщик, мобильная насадка для УЗИ и камера дополненной реальности. "Засветился" в рекламе и смартфон со сгибающимся надвое экраном, который может быть анонсирован уже в этом месяце.

Ролик, очевидно, выложили преждевременно — к настоящему моменту он удален с канала Samsung, но продолжает распространяться в интернете.

Прототип смартфона с технологией Infinity Flex Display, который может сгибаться пополам, Samsung показала в ноябре прошлого года. В сложенном виде он выглядел как обычный, хоть и очень увесистый смартфон, в развернутом — как 7,3-дюймовый планшет. Когда его OLED-панель раскрыта, на ней может одновременно отображаться до трех приложений (эту функцию назвали "мультиактивное окно").

На презентации сотрудник Samsung не выпускал прототип из рук. Да и само устройство было очень сильно затемнено и "одето" защитный чехол, чтобы нельзя было догадаться о его настоящем дизайне. Однако рекламное видео позволяет предположить, как будет выглядеть коммерческая модель.

Как ожидается, модель со складывающимся пополам экраном будет показана 20 февраля на конференции Unpacked. Назвать её могут Galaxy F (от слова foldable — "складной"). На том же мероприятии будут представлены три разновидности смартфона Galaxy S10: "обычная" с 6,1-дюймовым экраном, Plus — от 6,4 до 6,7 дюйма и "облегченная" Lite с дисплеем на 5,8 дюйма. В продажу новинки поступят к 8 марта.