Компания Huawei назначила на 24 февраля презентацию "первого в мире складного устройства с поддержкой 5G". Пресс-конференция пройдет в Барселоне, в рамках выставки MWC 2019 (25—28 февраля). Ожидается, что за четыре дня до этого — 20 февраля — собственную сгибаемую модель представит Samsung.

Анонсируя "погнутые" смартфоны, производители спешат как можно скорее продемонстрировать свои технологические возможности, привлечь внимание отрасли и добится освещения со стороны СМИ. А учитывая, что широкое внедрение мобильных сетей 5-го поколения еще не началось, нельзя исключать, что новая модель Huawei окажется референтной — той, на которой будут основаны следующие коммерческие продукты.

Идеей "гнутых" устройств увлечены крупные игроки рынка, предполагая, что будущее мобильного мира за гибридами, трансформирующимися из смартфона в планшет. Однако какую выгоду потребителям принесет такой форм-фактор, пока непонятно: из-за OLED-панели (она может гнуться, не ломаясь), складного механизма или другой конструкции сгибаемая электроника наверняка будет толще, дороже и потреблять больше энергии ввиду наличия просторного внутреннего и экрана-"обложки".

Первый серийный смартфон со складным дисплеем выпустила малоизвестная китайская компания Rouyu в конце прошлого года. Однако красивым, удобным и практичным его назвать сложно. В январе рабочий прототип сгибаемого аппарата раскрыл президент Xiaomi Лин Бин: загибая назад верхний и нижний края экрана, он показал, как планшет превращается в смартфон.

Перевыпустить телефон-раскладушку Razr хочет и Lenovo, владелец торговой марки Motorola: предположительно, модель 2019 года будет полностью сгибаться за счет гибкой секции по центру. А в Microsoft уже активно занимаются адаптацией Windows 10 к гибким и двухэкранным устройствам.