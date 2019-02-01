Компания Huawei объявила о выходе на российском рынке смартфона Honor 8X Max. "Переросток" оснащается огромным 7,12-дюймовым экраном (1080х2244 пикселей) с U-образным вырезом в верхней части. При этом, за счет узких рамок (2,28 мм), его дисплей занимает 90,05% лицевой площади, что позволяет новинке оставаться в классе устройств с экранами 6,5 дюйма.

На борту 8X Max — 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 (четыре ядра Kryo Gold 1,95 ГГц плюс еще четыре Kryo Silver 1,8 ГГц), графика Adreno 512, батарея на 5000 мАч, 4 гигабайта оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. К смартфону можно подключить до двух "симок" и одну microSD-карту (максимальная емкость — 256 ГБ). Присутствует и 3,5-мм аудиовход для наушников.

Камер у Honor 8X Max три. Две на задней панели: 16-мегапиксельная (f/2.0) + 2-мп (f/2.4) и одна, 8-мп "фронталка" (f/2.0) спереди. И основная, и селфи-камера поддерживают интеллектуальные алгоритмы обработки изображения с подстройкой оптимальных параметров съемки.

Корпус аппарата выполнен из стекла, рамка — из алюминиевого сплава. Продавать Honor 8X Max начнут с 15 февраля по цене от 21 490 рублей. Об этом Вестям.Hi-tech сообщили в пресс-службе Huawei.

NFC-чипа у этой модели нет, так что расплачиваться за покупки системой электронных платежей Android Pay или другим бесконтактным способом не выйдет. Другой недостаток: устаревающая оболочка EMUI 8.2 на Android 8.1. Например, вышедший в январе более дешевый P smart 2019 (14 770 рублей) использует новую прошивку EMUI 9.0 (читайте наш обзор), в основе которой лежит Android 9 (Pie).