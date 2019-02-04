Этот смартфон с эффектным глянцевым корпусом отличается от предшественника не только дизайном. "Высокий" экран, теперь с модным каплевидным вырезом, вырос в размерах и поменял пропорцию сторон. Внутри появился новый процессор, "поумневшие" камеры с функциями ИИ, улучшенные коммуникации, а, кроме того, более емкая батарея, причем все это приправлено свежим Android и EMUI. Плюсы и минусы Huawei P smart 2019 выяснили Вести.Hi-tech.

Кроме самой младшей модели — P smart, в семейство Huawei P входят также смартфоны P20 (наш обзор здесь), P20 Lite и P20 Pro (наш обзор здесь). Если до своего анонса аппарат P smart 2019 проходил под кодовым названием Potter ("горшечник"), то представили этот девайс уже как обновленный и улучшенный "ол-раундер" (all-rounder). Заметим, что этот термин в кембриджском словаре определяет индивида, обладающего многочисленными умениями и навыками. В общем, "и швец, и жнец…". Интересно, что позиционируется P smart 2019 на молодежную аудиторию, пересекаясь, таким образом, с аппаратами под родственным брендом Honor. В прошлогодней модели P smart, кажется, сумели найти некий баланс между крутостью ее начинки и доступной ценой, что сразу же сказалось на популярности устройства. Разберемся теперь поподробнее, в чем новый "умелец" превосходит своего предшественника.

Обзор Huawei P smart 2019: технические характеристики

Модель: POT-LX1

ОС: Android 9.0 (Pie) с оболочкой EMUI 9.0.1

Процессор: 12 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 710 (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,2 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,7 ГГц)

Графическая подсистема: ARM Mali-G51 MP4

Оперативная память: 3 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ, комбинированный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 512 ГБ)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, microUSB (USB 2.0, OTG), NFC

Экран: емкостной, сенсорный, LTPS IPS, диагональ 6.21 дюйма, разрешение 2340х1080 точек (19.5:9), плотность пикселей на дюйм 415 ppi, 85% NTSC

Тыловой фото-модуль: основная камера — 13 МП, широкоугольный объектив, фазовый автофокус, апертура f/1.8, вспомогательная камера — 2 МП, светодиодная вспышка, видео 1080p@30 fps

Фронтальная камера — 16 МП, широкоугольный объектив, апертура f/2.0

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с), LTE-FDD b1, b3, b7, b8, b20

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD/HC/XC

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Радио: FM-тюнер

Навигация: GPS/BDS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, компас, освещения и приближения, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 400 мА*ч, адаптер зарядки (5 В/2 А)

Цвета: полночный черный, градиентный синий

Габариты: 155,2х73,4х7,95 мм

Вес: 160 г

Обзор Huawei P smart 2019: дизайн, эргономика

Если у прошлогоднего P smart для задней панели корпуса использовали металл, то в P smart 2019 на смену ему пришел поликарбонат.

Причем последний, следуя самым современным тенденциям, явно "косит" под керамику или даже стекло. Для глянцевой поверхности предусмотрели два окраса – полночный черный и градиентный синий (то есть, с градиентным переходом цветов). Нетрудно догадаться, что зеркальный пластик, не только скользкий, но и маркий, как стекло, а посему довольно быстро становится неопрятным. Заметим, что клип-кейса, который смог бы скрыть подобное безобразие, в комплекте не предусмотрено.

Формы корпуса нового смартфона в "бесшовном" unibody-дизайне стали более округлые.

В отличие от P smart, теперь не обошлось без аккуратного каплевидного выреза в экране, ставшего модной разновидностью более просторной "челки". Рамки вокруг дисплея, который занимает на лицевой поверхности около 83%, получились теперь более тонкими. При габаритных размерах 155,2х73,4х7,95 мм, вес P smart 2019 составляет всего 160 г.

В комплект со смартфоном входит защитная пленка для экрана, покрытого стеклом с эффектом 2.5D. На каплевидной "челке" в верхней части экрана поместился объектив фронтальной камеры, а узкая решетка "разговорного" динамика оказалась чуть выше, на стыке с верхним торцом.

Наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения", которые в настройках можно заменить жестами, представлены пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат". С узкого "подбородка" исчез логотип Huawei, зато там теперь появился светодиодный индикатор событий.

Левое ребро корпуса пустует.

На правое ребро традиционно вынесли одинаково тонкие, но отличающиеся по размеру, качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки. Поверхность последней покрыта мелкой насечкой, правда, плохо различимой наощупь. Производитель подчеркивает, что механизм кнопки питания выдерживает до 200 тысяч срабатываний.

На верхнем торце смартфона, рядом с отверстием для дополнительного микрофона, оказался закрытый слот с лотком на два места, одно из которых специально предназначено для модуля идентификации абонента (nanoSIM), а другое делят между собой карта памяти microSD и вторая nanoSIM.

Разъем microUSB на нижнем торце окружают декоративная решетка "мультимедийного" динамика, отверстие "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.

Объективы тылового фото-модуля вместе со светодиодной вспышкой расположили вертикально в верхней части задней панели, ближе к левому краю, и сопроводили недвусмысленно толкуемой надписью — AI Camera.

А вот из надписи в нижней части задней панели, украшенной логотипом Huawei, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.

Из-за скользкого пластика вкупе со сглаженными углами и гранями, корпус смартфона ощущается в ладони хотя и приятно, но весьма неуверенно. Купировать попытки P smart 2019 "вырваться на свободу" иногда просто не удается.

Это еще один аргумент в пользу приобретения хотя бы силиконового клип-кейса.

Обзор Huawei P smart 2019: экран

По сравнению с предшественником, у P smart 2019 увеличился не только размер диагонали экрана (с 5,65 дюйма до 6,21 дюйма), но и изменились пропорции его сторон (с 18:9 до 19,5:9). При максимальном разрешении FHD+ (2340х1080 точек) плотность пикселей на дюйм составляет примерно 415 ppi. По некоторым данным, для изготовления IPS-матрицы использовали технологию LTPS (Low Temperature Poly Silicon). Как известно, замена аморфного кремния поликристаллическим позволяет добиться более широких углов обзора, лучшей цветовой палитры и меньшего энергопотребления. Заметим, что цветовой охват оценивается в 85% NTSC.

Яркость экрана предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией "Автонастройка". Как показали результаты программы MultiTouch Tester, сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий. Обновленный режим защиты зрения, сертифицированный компанией TÜV Rheinland, блокирует УФ-излучение и уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе. Активируется он, в том числе, и по расписанию. При этом интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") регулируется в диапазоне "тепло-холодно" самостоятельно.

На вкладке "Цветовой режим и температура" с графическим кругом и тремя пресетами ("По умолчанию", "Тепло" и "Холодно") выбирается нужная цветовая температура. А вот для цветовой гаммы здесь предусмотрено две опции –"Яркие" и "Обычные". Высокое разрешение экрана FHD+ (2340x1080 точек) можно поменять на более низкое – HD+ (1560x720 точек), при этом, выбор опции "Умное разрешение" положительно сказывается на энергосбережении. Аккуратный каплевидный вырез в экране ("челку") легко скрыть на таком темном фоне, на который способен IPS-экран.

В настройках, помимо "простого" режима с более крупными значками и текстом, предусмотрено переключение между двумя стилями экрана — обычным и с отдельным меню приложений, когда не нужно размещать все значки программ на рабочих столах. На отдельной вкладке ("Полноэкранное отображение") собраны программы, которые не оптимизированы для полноэкранного режима. Для защитного стекла экрана предусмотрено олеофобное покрытие.

Обзор Huawei P smart 2019: камеры

Существенным отличием фото-модулей P smart 2019 и прошлогоднего P smart стала поддержка функций ИИ, о чем свидетельствует даже надпись "AI Camera" на задней панели корпуса новинки.

Чтобы подобрать оптимальные параметры, тыловой дуэт, как водится в семействе P, идентифицирует 22 категории и 500 сценариев съемки, а фронтальная камера (что пока еще редкость) умеет распознавать до 8 сцен. Впрочем, доморощенный ИИ нередко путался в показаниях, обидно обозвав, например, ушастую собаку даже не котом, а едой (жаль не удалось сделать скриншот).

В тыловом фото-модуле со светодиодной вспышкой основная камера с 13-мегапиксельным датчиком, фазовым автофокусом и апертурой 5-линзового объектива f/1.8 отвечает за саму съемку, а 2-мегапиксельная вспомогательная помогает составлять карту глубин резкости, которая требуется для режимов "Диафрагма" и "Портрет". Максимальное разрешение снимков для основной камеры составляет 4160х3120 точек (13 МП, 4:3), но при включенной опции AI (ИИ) оно падает до 3264х2448 точек (8 МП, 4:3).

У фронтальной камеры с широкоугольным объективом (апертура f/2.0) на 16-мегапиксельном датчике обеспечивается разрешение 4608х3456 точек (16 МП, 4:3). Роль "мягкой" вспышки для автопортретов играет белая подсветка экрана (незанятого изображением), которую можно держать включенной постоянно, отключить или положиться на автоматику.

Оба фото-модуля умеют снимать видео с лучшим качеством Full HD (1920х1080 точек, 16:9) и частотой кадров 30 fps. При этом тыловой дуэт может увеличить частоту до 60 fps. Совместимость обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а уменьшение размера файла — H.265/HEVC (требуемое выбирается в настройках). Таким образом, весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC или HEVC — видео, AAC – звук).

В интерфейсе приложения "Камера" крайне левая пиктограмма в верхней части экрана открывает страницу инструментов HiVision. Другие значки позволяют определиться со вспышкой, включить опцию "живые фото", активировать функции ИИ или перейти к настройкам. В нижней части видоискателя находятся пиктограммы-надписи основных режимов, выбираемых горизонтальными свайпами – "Диафрагма", "Ночь", "Портрет", "Фото", "Видео" и "Еще" (переход к дополнительным режимам), среди которых "Профи" (PRO), HDR, "Фильтр", "Дополненная реальность" (AR) и другие.

Для тылового дуэта камер в режиме "Диафрагма" значение виртуальной светосилы можно изменять от 0.95 до 16. Портретный режим усиливается эффектом украшения (в диапазоне от 0 до 10), включением или отключением опции размытия фона, а также использованием эмуляции различных режимов освещения (вспышки). В "Дополненной реальности" предлагаются всевозможные анимированные эффекты и фоны.

В профессиональном фоторежиме предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как способ замера экспозиции, значение ISO, выдержка, ступень экспокоррекции, метод фокусировки, а также баланс белого. В режиме "Ночь" допускаются самостоятельные изменения выдержки и светочувствительности. С помощью "Фильтра" можно наложить на изображение один из восьми доступных эффектов (типа "Валенсия", "Ностальгия", "Рассвет" и т.п.), а также настроить его интенсивность (1-32).

Инструменты HiVision позволяют читать все типы штрих- и QR-кодов, переводить текст с одного языка на другой, идентифицировать различные объекты и т.п.

Надо сказать, что съемка на P smart 2019, которому досталось запечатлеть тусклую и невыразительную зимнюю пору, не разочаровала. Результаты, конечно, далеко не флагманские, но для среднего класса вполне достойного качества. Примеры фото с тылового дуэта камер можно посмотреть здесь.

Обзор Huawei P smart 2019: звук

Довольно громкому "мультимедийному" динамику P smart 2019 явно не хватает басов. А вот для наушников припасли фирменные алгоритмы Huawei Histen, расширяющие "музыкальные" способности смартфона, когда для облегчения автоматической настройки следует, например, отметить тип подключаемого аудио-аксессуара. Отказавшись от включения имитации глубокого объемного 3D-звучания ("близкое", "фронтальное", "объемное", "максимальное"), можно остановиться на естественном или обычном режиме. В последнем случае также открывается доступ к 10-полосному эквалайзеру с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.

Программа "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы формата M4A (AAC LC, 48 кГц), позволяя оставлять на этих записях быстрые теги. Штатное приложение "Музыка", установленное на P smart 2019, без проблем воспроизводит аудиофайлы высокого качества с расширением FLAC. Для работы FM-тюнера в качестве коротковолновой антенны потребуется проводная аудио-гарнитура, например, та, что входит в комплект со смартфоном.

Для Bluetooth-наушников в профиле A2DP, помимо SBC, можно рассчитывать на кодеки aptX и aptX HD.

Обзор Huawei P smart 2019: начинка, производительность

В качестве мобильной платформы для P smart 2019 выбрали систему на кристалле HiSilicon Kirin 710, специально предназначенную для устройств среднего класса и выполненную с учетом проектных норм 12 нм. Процессор (архитектура big.LITTLE), включающий два квартета ядер — четыре ARM Cortex-A73 (2,2 ГГц) и четыре Cortex-A53 (1,7 ГГц), работает в тандеме с ускорителем графики ARM Mali-G51 MP4. Последний поддерживает технологию GPU Turbo 2.0, которая, за счет динамического изменения напряжения питания и таковой частоты, призвана удвоить энергоэффективность графического ускорителя и повысить его производительность на 30%.

Кроме того, арсенал данной мобильной платформы располагает Wi-Fi 802.11aс, LTE Cat.12/Cat.13 и Bluetooth 4.2. Базовую конфигурацию P smart 2019 дополняют 3 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4. Утверждается, что по сравнению с чипом предыдущего поколения Kirin 659, установленного, в частности, в прошлогоднем P smart, производительность в одноядерном режиме увеличилась на 75%, а в многоядерном – на 68%.

Тестирование Huawei P smart 2019. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Huawei P smart 2019. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Huawei P smart 2019. Результаты в бенчмарке 3DMark

Выбив на бенчмарке AnTuTu почти 130 тысяч "виртуальных попугаев", новый смартфон заявил о себе, как об устройстве среднего класса. Вот только на рекомендованном тесте 3DMark Sling Shot Extreme (прямо из магазина Google Play) он закапризничал, так что пришлось довольствоваться результатами от свежего, но "не экстремального", Sling Shot, а также от релиза Sling Shot Extreme годичной давности.

В новом смартфоне установлено 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD/HC/XC максимальным объемом до 512 ГБ. Напомним, что она в этом случае займет место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). При наличии переходника USB-OTG к смартфону легко подключить обычную флэшку.

Две nanoSIM-карты работают с одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), причем среди частотных диапазонов FDD-LTE присутствует "российская тройка" – b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Для смартфона определена категория мобильного терминала — LTE Cat.6 (DL), позволяющая в сетях 4G достигать скоростей до 300 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций также включает интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 и NFC. Заметим, что по сравнению с прошлогодним P smart в смартфоне появился высокочастотный 5-ГГц диапазон Wi-Fi.

Интерфейс NFC дает возможность использовать платежный сервис Android Pay, а в тандеме с программой "Транспортные карты Москвы" в любое время быть в курсе баланса не только "Тройки", но и "Стрелки". Кроме того, в фирменном приложении "Вечеринка" с помощью NFC предлагается объединить несколько смартфонов в одной Wi-Fi сети для организации объемного звучания.

Спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS используются для определения точного местоположения и навигации. Помощь в координации по сотовым и Wi-Fi сетям оказывает режим A-GPS.

Обзор Huawei P smart 2019: автономность

Емкость несъемного аккумулятора в P smart 2019, по сравнению с P smart, выросла с 3 000 мА*ч до 3 400 мА*ч. В комплекте с новым смартфоном идет обычный сетевой адаптер (5 В/2 А), то есть, настоящей быстрой зарядки, по-прежнему, не предусмотрено. Тем не менее, производитель утверждает, что скорость зарядки увеличена на 22% по сравнению с предыдущим поколением. Так, чтобы залить "полный бак", придется потратить не менее двух часов. После чего накопленного заряда хватит на 10 часов веб-серфинга в сетях 4G, или на 18 часов просмотра видео, или на 96 часов воспроизведения музыки. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) с FHD+ разрешением на полной яркости непрерывно крутился без малого почти 9 часов. Избегая экстремальных нагрузок, полностью заправленный смартфон, скорее всего, проработает до полутора дней.

Настройки раздела "Батарея" позволяют, в частности, определиться с подходящим режимом энергосбережения, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления. При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим "Ультра", где доступны только выбранные программы.

Обзор Huawei P smart 2019: особенности программного обеспечения

Смартфон P smart 2019 работает под управлением операционной системы Android 9.0 (Pie), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка EMUI 9.0.1. Более подробно с этим софтверным тандемом можно познакомиться в нашем обзоре (здесь).

Как уже отмечалось, в используемом лончере легко перейти от обычного стиля рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) к стилю с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп от верхнего края экрана открывает панель уведомлений и быстрых настроек, а также ползунок регулировки яркости и панель музыкального плеера (если запущен). Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.

В настройках рабочего экрана легко изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет и т.п.

Для системной навигации можно использовать обычную виртуальную панель или жесты, дополнив их при желании кнопкой навигации. Заметим, что на выбор предлагается четыре комбинации значков виртуальной панели ("Назад", "Домой", "Недавние приложения", а также "Вызов панели уведомлений и быстрых настроек"), которые легко скрыть.

В арсенале настроек предусмотрены опции движения (смартфоном), при активации которых отключается звук входящих вызовов, будильников и таймеров, а также снижается громкость их мелодий/сигналов. Кроме того, лончер умеет делить экран между двумя приложениями или делать скринкаст (видеозапись в формате MP4).

С помощью сенсорной площадки дактилоскопического сканера можно отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео. Регистрация отпечатка пальца при этом не требуется.

После регистрации (до пяти) папиллярных узоров предлагается использовать их для разблокировки смартфона, а также для создания преграды при доступе к личным папкам и приложениям.

Разработчики честно предупреждают, что распознавание лица менее надежный способ разблокировки смартфона, нежели, скажем, пароль, графический ключ или PIN-код. Однако, не секрет, что такая операция может выполняться даже в темноте (когда используется подсветка экрана), а главное – она иной раз очень удобна (например, на улице в мороз). Зарегистрировать свое лицо в темных очках мне просто не удалось, однако в случае с обычными стеклами подобных проблем уже не возникло. В целом, регистрация лица показалась привередливой, а распознавание — не всегда устойчивым.

Обзор Huawei P smart 2019: покупка, выводы

По сравнению со своим предшественником P smart 2019 даже внешне изменился в лучшую сторону. Приятный дизайн unibody-корпуса с вариантом эффектного градиентного окраса, похоже, учитывает самые современные тенденции. Кроме того, смартфон может похвастаться свежим процессором, "высоким" экраном с каплевидной "челкой", фото-модулями с поддержкой функций ИИ, более емкой батареей. При этом, всю аппаратную начинку приправили ОС Android 9 (Pie) с лончером EMUI 9.0.1. Не следует также забывать о наличии интерфейса NFC, 5-ГГц диапазона Wi-Fi и кодеков aptX/aptX HD для Bluetooth. В общем, у P smart 2019 есть все основания стать достойной сменой своего успешного предшественника.

Справедливости ради, заметим, что к недостаткам новинки (куда менее существенным, чем достоинства) надо отнести маркий и скользкий пластиковый корпус, а также альтернативную установку nanoSIM или карты памяти microSD.

На момент тестирования в фирменном интернет-магазине за P smart 2019 просили 14 770 рублей. Причем покупателю этого смартфона на выбор полагался один из подарков: фитнес-трекер Honor Band 4, внешний аккумулятор Huawei CP07 или Bluetooth-динамик Huawei CM51.

В то же время, примерно за такие же деньги (14 990 рублей), предлагали 6,2-дюймовый смартфон Oppo A5 в броском стеклянном корпусе, где в активе оказались больший объем оперативной памяти (4 ГБ против 3 ГБ), батарея повышенной емкости (4 230 мА*ч против 3 400 мА*ч) и отдельное место для установки карты microSD. Впрочем, соперник явно проигрывает Huawei P smart 2019 за счет слабого процессора (Qualcomm Snapdragon 450 против HiSilicon Kirin 710), низкого разрешения дисплея (1520х720 точек против 2340х1080 точек), а также отсутствия интерфейса NFC и 5-ГГц диапазона Wi-Fi.

Итоги обзора Huawei P smart 2019

Плюсы:

Приятный дизайн

Свежий процессор

"Высокий" экран с каплевидной "челкой"

Фото-модули с поддержкой функций ИИ

Емкая батарея

Интерфейс NFC и 5-ГГц диапазон Wi-Fi

Кодеки aptX/aptX HD для Bluetooth

ОС Android 9 (Pie) с лончером EMUI 9.0.1

Минусы:

Маркий и скользкий пластиковый корпус

Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD