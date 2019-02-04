Microsoft представит кроссплатформенные игры Xbox Live для Android, iOs, Nintendo Switch и других консолей. Как сообщает портал Windows Central, корпорация планирует большую презентацию уже в марте.

Xbox Live – это единственный игровой сервис для персональных компьютеров Xbox, в котором можно найти все игры, а также все новинки можно запустить, просто оформив подписку на Live. Microsoft планирует также представить специальный SDK-набор, который позволит улучшить и упростить разработку игр с кроссмультиплеера на Xbox, Windows 10 и мобильный Android, iOs, Nintendo Switch.

Некоторые игры на других платформах уже имеют подписку Xbox, та же Minecraft, но Minecraft принадлежит Microsoft, а сторонние разработчики не могут выпускать игры с Xbox Live на какой-нибудь Nintendo Switch или iOs и Android. Новый SDK наконец даст возможность другим студиям публиковать в Google Play, App Store, Nintendo Switch игры с достижениями Xbox Live, социальными функциями платформы Microsoft и межплатформенным мультиплеером. Подробности – в программе Вести.net.