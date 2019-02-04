Основатель и глава аэрокосмической компании Space X Илон Маск опубликовал в твиттере несколько фото и видео с первых испытаний двигателя Raptor, который предназначен для сверхтяжелой ракеты Starship.

На прошлой неделе Маск сообщил, что Space X намерена создать одну версию двигателя Raptor, которая будет использоваться и в ракете-носителе для запуска космических аппаратов, и в самих аппаратах для выхода на нужную орбиту и маневров. Это позволит сэкономить время на разработку и сделает двигатели дешевле. Маск добавил, что цель разработчиков Raptor и Starship — "как можно раньше достичь Луны".

Ars Technica отмечает, что Space X таким образом рассчитывает стать наиболее привлекательным партнером для NASA. Как ожидается, в ближайшие пару десятилетий космическое агентство будет заинтересовано в развитии космической инфраструктуры вокруг Луны и на её поверхности.

Ранее показанный Маском в твиттере прототип Starship (исходно — Big Falcon Rocket или BFR) предназначен для испытательных суборбитальных полетов, которые должны начаться в марте. Орбитальная версия корабля будет выше, с более толстой оболочкой и плавной изогнутой носовой секцией. Её запуск намечен на 2020 год.