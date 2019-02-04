Глава Twitter Джек Дорси высказал свое отношение к редатированию твитов после публикации. В интервью комику Джо Рогану он допустил, что компания может внедрить такую функцию, но при обязательном условии, чтобы читатели могли видеть исходную запись.

Пользователи уже много лет просят предоставить им возможность править текст, однако как именно её реализовать, в Twitter до сих пор не решили. Facebook, например, еще с 2013 года позволяет просматривать историю редактирования постов, а во "ВКонтакте" можно исправлять даже личные сообщения в течение суток после отправки (возле них появляется пометка "ред.").

"Первостепенная причина, по которой у нас нет функции правок, заключается в том, что мы были построены на СМС, на текстовых сообщениях, — объяснил Дорси. — Как только вы отправили текст, вы не можете его вернуть. Поэтому, когда вы публикуете твит, он мгновенно уходит в мир. Вернуть вы его не можете".

При этом глава Twitter допустил, что сервис может ввести задержку в 5–30 секунд после публикации. Этого времени, полагает Дорси, вполне хватит, чтобы исправить опечатку или какую-то неточность. "Внутри этого окна вы сможете вносить правки, — цитирует его 9to5Mac. — Если дольше, то 'живой' характер потеряется из разговорного потока".