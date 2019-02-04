Команда WhatsApp усилила защиту мессенджера на iOS, включив возможность входа в приложение посредством сканера лица Face ID или отпечатков пальцев Touch ID. Поддержка биометрических датчиков появилась в самом последнем обновлении программы.

Новая версия WhatsApp (2.19.20) уже доступна для скачивания из App Store. Чтобы настроить разблокировку по лицу или пальцу, нужно войти в "Настройки" -> "Учетная запись" -> "Конфиденциальность" и включить блокировку экрана. Далее, в зависимости от модели "айфона", можно активировать вход по Face ID или Touch ID.

Защита по Face ID доступна на новых "айфонах" — iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max. На более старых моделях с iOS 8 и выше, оснащенных датчиком Touch ID, пользователю понадобится приложить палец к сканеру.

Подтверждение личности запрашивается каждый раз, когда пользователь открывает WhatsApp. Программа блокируется целиком — закрыть доступ к отдельным беседам или группам нельзя.

Поддержка биометрических функций обеспечит более надежную защиту, особенно когда блокировка с самого устройства уже снята. Очень вероятно, что вместе с этим вы также захотите отключить показ оповещений WhatsApp (сделать это можно в настройках iOS). Без этого любой имеет возможность читать и отвечать на сообщения прямо из уведомлений, не входя в приложение. Более того, можно отвечать на звонки WhatsApp, не открывая мессенджер.