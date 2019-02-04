Следующий флагманский смартфон Samsung — Galaxy S10 — станет одним из первых устройств, поддерживающих стандарт беспроводной технологии Wi-Fi 6 (802.11ax). В сравнении с распространенным ныне Wi-Fi 5 (802.11ac), новая версия обеспечит до 4-х раз более высокую пропускную способность и более стабильное подключение к беспроводной сети.

Помимо этого, за счет более эффективного использования спектра и применения других технологий, следующее поколение стандарта ослабит нагрузку на аккумулятор, что позволит аппарату работать дольше. Установят в Galaxy S10, скорее всего, платформу Snapdragon 855, готовую к Wi-Fi 6.

В Samsung наверняка не преминут рассказать об этих преимуществах в рекламе новинки. Правда, воспользоваться ими можно будет только при подключении к совместимым с Wi-Fi 6 роутерам, коих на рынке пока очень мало. Сам стандарт будет сертифицирован только в этом году.

Как ожидается, Wi-Fi 6 будет поддерживать весь модельный ряд "десяток", включая Galaxy S10 Plus и более дешевую Lite. Об этом сообщает Droid Life со ссылкой на документы Федеральной комиссии по связям (FCC) — ведомства США, которое тестирует устройства на предмет соответствия местным законам.

Презентация Galaxy S10 пройдет 20 февраля одновременно в двух городах: Сан-Франциско и Лондоне. Предзаказы откроются в тот же день, а в продажу новинки поступят к 8 марта.