Национальная хоккейная лига (НХЛ) вместе с Apple и SAP разработала мобильное приложение для iPad Pro, которое отображает детальную статистику о ходе матча, обновляющуюся в режиме реального времени. Вместо того чтобы делать пометки от руки, наставнику команды будет достаточно взглянуть на планшет, чтобы оценить ситуацию на льду.

Coaching Insights — это закрытая программа, которая доступна исключительно тренерам НХЛ. Обычный пользователь установить её из App Store не может.

"Во время каждого матча на скамье будет размещен один iPad Pro, а еще один будет предоставлен каждому видеотренеру НХЛ в реальном времени, — сказано на сайте организации. — Сами планшеты будут управляться Лигой и храниться в ее помещениях, однако у каждой команды будет своя учетная запись, так что НХЛ не будет иметь доступа к настройкам статистики, установленным каждой командой".

Приложение позволит отслеживать свыше 60 различных видов индивидуальной и командной статистики: сколько времени игрок пробыл на льду, как много выиграл вбрасываний и сделал удачных попыток броска, насколько полезен был команде и так далее. Например, если хоккеист слишком часто терял шайбу или провел в игре слишком много времени, цвет его графика меняется на красный, что может учесть тренер.