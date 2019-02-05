Разработчики мессенджера Viber, который одно время на равных соперничал с WhatsApp, но подрастерял былую популярность, выпустили полностью обновленную версию приложения. Программа пережила масштабный редизайн и обросла новыми функциями: была упрощена навигация, появились приватные чаты и вкладка "Звонки", на которой можно управлять звонками Viber Out, смотреть историю недавних вызовов и адресную книгу.

На главном экране чатов теперь собрана вся основная информация: личные чаты, группы, сообщества и контент из пабликов. За счет этих изменений Viber 10 увеличивает скорость обмена сообщениями увеличится в два раза, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Добавили в новую версию и групповые звонки. Пользователи могут созваниваться с пятью контактами одновременно и добавлять новых участников прямо во время вызова. "На данный момент групповые вызовы Viber доступны только в формате аудио, но в будущем можно создавать и видеочаты для нескольких пользователей", — пообещали разработчики.

Еще одна интересная возможность Viber 10 — приватные чаты. В них пользователи могут общаться с незнакомыми участниками сообществ, не раскрывая им свой номер телефона. Чтобы начать скрытую переписку, нужно скопировать имя пользователя из сообщения в сообществе или из списка участников группы.

Viber 10 уже доступна для скачивания из Google Play и App Store.