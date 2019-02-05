Компания Mail.Ru Group, полгода назад закрывшая браузер "Амиго", представила сегодня новую программу для просмотра сайтов под названием Atom. В просмотрщике сделан акцент на приватность и безопасность: пользователи могут всегда открывать определенные сайты только в режиме инкогнито, мгновенно очищать историю посещений, блокировать рекламу и отклонять запросы на отправку уведомлений.

Пользователя, который найдет в браузере серьезную уязвимость, обещают наградить миллионом рублей, сообщили vc.ru в пресс-службе компании. Сделать это будет очень непросто, поскольку построен Atom на базе Chromium — платформы с открытым исходным кодом, лежащей в основе Google Chrome, "Яндекс.Браузера" и других проектов.

"Основной упор в первой версии браузера сделан на то, что мы называем 'управляемой безопасностью'. Мы хотим, чтобы пользователь чётко понимал и принимал риски своей работы в сети, — сказали в Mail.Ru Group. — Поэтому мы даем возможность усиливать или ослаблять контроль за теми данными, которые передаются сайтам или сохраняются на компьютере в истории просмотров".

На главной странице Atom отображается "Пульс" — новая рекомендательная система, начавшая работу в конце января. Она работает на базе технологий машинного обучения, предлагая пользователям персональные подборки материалов с учетом их интересов. Также инженеры Mail.Ru Group ведут работу над ускорением загрузки собственных сервисов

Бета-версия Atom пока что доступна только для Windows-компьютеров. Загрузить её можно на сайте проекта. В будущем ожидается выход версий для "маков" и мобильных устройств.

Летом прошлого года в Mail.Ru Group отказались от дальнейшей разработки и продвижения браузера "Амиго", запущенного в 2012 году. В холдинге признали, что сделали "ряд неверных шагов", которые навредили продукту и сделали его ненавистным среди пользователей.