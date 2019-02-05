Российские пользователи сталкиваются с оскорблениями в интернете на 20% чаще, чем жители других стран. Согласно ежегодному исследованию Microsoft DCI, посвященному культуре общения и личной безопасности в онлайне, в 2018-м от кибербуллинга пострадал 71% рунетчиков, тогда как общемировой показатель — 51%.

Интернет-травле в основном подвергаются миллениалы (18–34 года) и представители поколения Х (35–49 лет). Сильнее страдают от угроз подростки, в особенности девушки (54%). Несмотря на это, пользователи в России меньше подвержены эмоциональным переживаниям из-за оскорблений, чем в других странах (46% против 55% в мире). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

40% опрошенных признались, что их пытались целенаправленно скомпрометировать, а жертвами публикации ложной или вводящей в заблуждение информации становились 18% респондентов, говорится в отчете Microsoft. 65% пользователей сообщили, что получали непристойный контент, 45% сталкивались с неуместными романтическими предложениями, у 31% просили прислать интимные фотографии.

Оскорбляют рунетчиков, как правило, незнакомые им люди: 60% против 36% в мире. "Данные исследования подтверждают тот факт, что определенной частью российских пользователей онлайн-пространство все еще воспринимается как нечто, не влияющее на повседневную жизнь, — объяснил аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. — Тогда как очень важно понимать, что поведение в сети может привести к последствиям в той же мере, что и в реальной жизни".

В рейтинге стран по индексу цифровой культуры (DCI) Россия заняла 19 место из 22 стран-участниц. В сравнении с 2017-м уровень онлайн-рисков не изменился — 74% (в мире — 66%).