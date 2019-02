У пользователей социальной сети Facebook появилась возможность удалять уже отправленные личные сообщения. Сделать это можно только в течение 10 минут, после чего отмена станет невозможной. Для сравнения, WhatsApp, которым также владеет Facebook, дает целый час, чтобы отозвать послание.

Чтобы удалить сообщение, нужно дважды коснуться на него и выбрать из всплывающего меню одну из опций: удалить для всех участников беседы (Remove for Everyone) или скрыть только от себя самого (Remove for You). В случае выбора первого варианта на месте сообщения появится надпись, что оно было удалено пользователем.

Facebook пообещала добавить возможность удаления уже отправленных сообщений в апреле 2018 года. Сделано это было после того, как СМИ заметили, что компания удаляет переписку с пользователями её основателя Марка Цукерберга. Администрация Facebook объяснила поступок требованиями корпоративной безопасности: такие меры были приняты после взлома внутренней сети киностудии Sony Pictures в 2014 году.

Новая функция доступна в Facebook Messenger начиная с сегодняшнего дня. Удалять сообщения можно в последних версиях мессенджера для iOS и Android.