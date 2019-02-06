Российский интернет-поисковик "Яндекс" решил поэкспериментировать с производством собственного развлекательного контента — телесериалов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники на медиарынке.

В нескольких медиакомпаниях изданию рассказали, что сотрудники "Яндекса" с конца 2018-го активно общаются с продюсерами, стараясь найти новые интересные идеи проектов. В течение этого года поисковик собирается заказать съемки от 8 до 10 сериалов, а показ первых из них может стартовать в начале 2020-го. Если эксперимент окажется удачным, производство сериалов станет новым постоянным направлением бизнеса "Яндекса".

Директор по развитию медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук сообщила изданию, что "Яндекс.Студия" действительно "ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах". Раскрывать подробности в компании пока не готовы.

Источники "Ведомостей" говорят, что сериалы предназначены в первую очередь для собственного онлайн-кинотеатра "Яндекса", в который компания хочет привлечь платных подписчиков. Таким образом компания повторяет опыт Netflix ("Карточный домик", "Оранжевый – хит сезона") и Amazon ("Человек в высоком замке", "Возвращение"), уже несколько лет тратящих крупные суммы на производство оригинального контента. В настоящее время крупнейшие американские онлайновые видеосервисы уже вкладывают в съемки собственных сериалов больше, чем в закупку чужих программ.

Среди проектов, уже реализованных при участии "Яндекс.Студии" — вышедшие в прошлом году кинофильмы "Черновик" и "Без меня", а также транслировавшееся онлайн новогоднее шоу "Яндекса".