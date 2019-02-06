В Китае 43-летний программист Цинь Цишень воспользовался уязвимостью в компьютерной сети банка Huaxia Bank — своего бывшего работодателя, — чтобы тайком снимать деньги через банкоматы. Лазейка позволила ему обналичить 7 миллионов юаней (около $1 миллиона) чуть больше чем за год, пишет The South China Morning Post.

Оказалось, что компьютерная система банка неверно фиксировала снятие средств. Если операция проводилась около полуночи, банкомат выдавал деньги, не списывая сумму со счета. Сообщение о неуспешной транзакции, которое обычно появляется в случае ошибки, Цишень сумел подавить, внедрив в систему скрипт.

Программист занялся обналичкой в ноябре 2016 года, совершив 1358 операций. Банк заметил пропажу средств только в январе 2018-го и подал на Цишеня заявление в полицию.

Однако в Huaxia Bank — возможно, желая избежать репутационного риска, — не захотели выдвигать обвинения, как только их бывший сотрудник вернул деньги. В компании сказали, что приняли объяснения Цишеня, который тестировал систему безопасности и хранил средства, чтобы вернуть их банку.

В полиции этим доводам не вняли и отказались закрывать дело. Не поверил в благие намерения и суд: программист переводил средства на свой личный счет, а не на фиктивный счет банка, и вкладывал некоторую часть денег в фондовый рынок. Теперь ему грозит 10,5 лет тюремного заключения.