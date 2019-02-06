К концу 2019 года криптовалюта Gram, ходящая внутри блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), будет оцениваться в $29,5 миллиарда. Такой прогноз дал HASH Crypto Investment Bank, и эта же цифра могла быть озвучена инвесторам проекта Павла Дурова.

В отчете инвестбанка за октябрь сказано, что в конце 2019-го за один Gram будут давать $5,9. Как подсчитал The Bell, при этой цифре капитализация всех "граммов" составит $29,5 миллиарда,

Изначально криптовалюта для TON должна была быть разделена на три части: 52% — резервируется, 4% — достается разработчикам, 44% — продается инвесторам. Первый Gram стоит 10 центов, каждый следующий — на миллиардную долю дороже предыдущего. Всего в главной сети TON будут обращаться 5 миллиардов "граммов".

С учетом, сколько токенов было продано инвесторам (в среднем за 59 центов), и сколько еще осталось, и получилась цена в $5,9, объясняет издание. Это значит, что к концу года "граммы" подорожают в десять раз.

Запуск проекта ожидается в марте. TON — это основанная на распределенном реестре (блокчейне) платформа, способная, по утверждению ее создателей, обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin или Ethereum — чуть ли не на уровне платежных систем Visa или MasterCard. Токены (криптовалюта) в TON называются Gram; для их хранения предусмотрен интегрированный в приложение Telegram криптокошелек.

Предположительно, "граммами" можно расплачиваться за услуги внутри сети Telegram: за хранение данных, DNS для доступа к ним, приложения и платежи. Первой страной, где начнет ходить эта криптовалюта, может стать Япония.