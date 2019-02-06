Компания Huawei анонсировала выход в продажу в России и Беларуси нового смартфона молодежной линейки Honor — Honor 10 Lite. Устройство может похвастаться броским дизайном, современным процессором, селфи-камерой высокого разрешения и сравнительно невысокой ценой.

Анонсированный на презентации в Минске Honor 10 Lite является своего рода преемником одного из самых продаваемых бюджетных смартфонов 2018-го года в России — Honor 9 Lite. Новинка отличается 6,21-дюймовым дисплеем (FullHD+, 2340 на 1080 пикселей) с каплевидным вырезом под селфи-камеру и градиентной окраской в синих или "небесно-голубых" тонах. Будет продаваться и вариант в консервативном черном цвете.

Смартфон работает на произведенном по 12-нм техпроцессу процессоре HiSilicon Kirin 710 — том же, что и "среднебюджетный" Honor 8X. Устройство оснащается достаточно скромными, учитывая цену, 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 32 или 64 ГБ. Расширить память можно картами microSD емкостью до 512 ГБ. Емкость аккумулятора — 3400 мА*ч.

Программное обеспечение Honor 10 Lite основано на Android 9 с интерфейсной оболочкой EMUI 9.0, а версия патча безопасности от Google датирована ноябрем прошлого года. При этом штатное ПО Honor 10 Lite пока (по крайней мере, на доступных в демонстрационной зоне презентации смартфонах) не позволяет активировать управление жестами взамен традиционных наэкранных системных кнопок, как на флагманских Huawei Mate 20 или Honor View 20.

Тыловая камера Honor 10 Lite двойная (13 и 2 МП) и поддерживает программно реализованный "ночной" режим, съемку портретов с размытием фона, а также распознавание 500 сценариев съемки в 22 категориях при помощи алгоритмов машинного обучения. Фронталка 24-мегапиксельная, причем пиксели могут объединяться в группы по 4 для съемки с пониженным разрешением, но повышенной светочувствительностью.

Продажи Honor 10 Lite в России стартуют 8 февраля по цене 14 990 рублей за версию с 32 ГБ встроенной памяти и 16 990 рублей за 64-гигабайтный вариант.