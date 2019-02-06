Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, согласно которому в России будет запрещена продажа смартфонов и ноутбуков без предустановленного на них отечетсвенного софта. Проект поправок к законам "О связи" и "Об информации" ведомство направило в Минкомсвязи, пишет "Коммерсант".

Согласно тексту документа, производители, которые хотят выйти на российский рынок, будут обязаны установить на свою продукцию российское ПО, а также предусмотреть возможность удаления любых программ, не влияющих на функционирование устройств.

Однако соблюсти упомянутые требования пока невозможно: в России не существует стандартов, по которым подтверждаются условия предустановки и удаляемости софта. Пока такие стандарты не появятся, требования законопроекта ФАС будут невыполнимы, сообщили в РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и другие компании).

Предложением ФАС недовольны в Apple — разработчике закрытой операционной системы, которая не предполагает установку определенного вида программ, например антивирусов. По сведениям "Коммерсанта", компания направила отрицательный отзыв на законопроект российским властям.

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"Яндекс", напротив, от этой инициативы выиграет, считают опрошенные газетой эксперты. Поисковик сможет сэкономить десятки миллионов долларов в год, которые он платит за предустановку своих приложений на смартфоны.

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