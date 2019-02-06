Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, согласно которому в России будет запрещена продажа смартфонов и ноутбуков без предустановленного на них отечетсвенного софта. Проект поправок к законам "О связи" и "Об информации" ведомство направило в Минкомсвязи, пишет "Коммерсант".

Согласно тексту документа, производители, которые хотят выйти на российский рынок, будут обязаны установить на свою продукцию российское ПО, а также предусмотреть возможность удаления любых программ, не влияющих на функционирование устройств.

Однако соблюсти упомянутые требования пока невозможно: в России не существует стандартов, по которым подтверждаются условия предустановки и удаляемости софта. Пока такие стандарты не появятся, требования законопроекта ФАС будут невыполнимы, сообщили в РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и другие компании).

Предложением ФАС недовольны в Apple — разработчике закрытой операционной системы, которая не предполагает установку определенного вида программ, например антивирусов. По сведениям "Коммерсанта", компания направила отрицательный отзыв на законопроект российским властям.

"Яндекс", напротив, от этой инициативы выиграет, считают опрошенные газетой эксперты. Поисковик сможет сэкономить десятки миллионов долларов в год, которые он платит за предустановку своих приложений на смартфоны.