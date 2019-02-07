"Яндекс" решил снимать сериалы, об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких медиакомпаниях. По их словам сотрудники "Яндекса" с конца прошлого года активно общаются с продюсерами. Интернет-компания намерена уже в этом году заказать производство от 8 до 10 сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты вначале 2020 года.

В самой компании подтвердили намерение выйти на рынок производства кино, но без подробностей. "Яндекс" собирается производить сериалы для развития своего онлайн-кинотеатра и прежде всего увеличении числа платных подписчиков.

Онлайн-кинотеатр на базе кинопоиска компания запустила год назад. Пользователи могут смотреть здесь фильмы и сериалы в обмен на рекламу либо по подписке. Число подписчиков этого сервиса и затрат на покупку контента компания не раскрывает. Подробности – в программе Вести.net.