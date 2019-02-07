Российская версия Google начала фильтровать поисковую выдачу, удаляя из нее ресурсы, внесенные Роскомнадзором в реестр запрещенных. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.

При этом поисковик пока не подключился к соответствующей федеральной государственной информационной системе (ФГИС), как "Яндекс" и другие поисковики. Вместо этого компания удаляет запрещенные сайты из выдачи в ручном режиме, проверяя в каждом случае наличие достаточных оснований для блокировки. Какими именно критериями при этом руководствуются сотрудники поисковика, неизвестно.

В итоге, утверждают источники "Ведомостей", удаляются примерно 70% ссылок, внесенных в реестр Роскомнадзора. Google получает свежие списки запрещенных сайтов от регулятора ежедневно. Однако, например, по запросу "Telegram" американский поисковик в настоящее время по-прежнему выдает на первом месте заблокированный в России официальный сайт мессенджера, в то время как "Яндекс" — лишь ссылки на неофициальные сайты и справочные ресурсы вроде статьи о мессенджере в "Википедии".

Ранее Google выплатила наложенный Роскомнадзором в конце прошлого года штраф в 500 000 рублей за несоблюдение требования подключиться к ФГИС. 15 января ведомство вновь направила в компанию предупреждение, после получения которого у поисковика есть 30 дней на подключение к ФГИС и еще три дня на то, чтобы начать фильтровать выдачу.

В случае невыполнения требований (а формально они пока не выполнены, если выдача действительно фильтруется вручную) Google грозит еще один штраф, теперь — до 700 тысяч рублей. При этом представители Роскомнадзора в конце прошлого года предупреждали, что готовы инициировать изменения в законодательстве, которые позволили ли бы блокировать не исполняющие требования поисковики на территории России. Предусмотренное нынешним законом наказание в виде штрафа для глобального IT-гиганта несущественно.