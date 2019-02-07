У следующего флагманского смартфона LG — G8 ThinQ — появится собственная технология 3D-сканирования лица. Система на основе ToF-датчика изображения Infineon REAL3 позволит снимать блокировку с устройства, делать более качественные селфи при различных условиях освещения, а также откроет новые возможности для дополненной реальности.

При этом энергии она будет тратить меньше, чем Apple Face ID. На "айфонах", напомним, применяется технология структурированного света, которая проецирует на лицо человека десятки невидимых точек и измеряет искажения для создания 3D-объекта. Подход LG заключается в том, чтобы измерять отражаемый от объекта инфракрасный свет — это дает более точный результат при меньших вычислительных затратах, сообщили в компании.

Однако G8 окажется не первым смартфоном, в котором будет применена такая технология. Ранее чип Infineon REAL3 устанавливался, например, в Lenovo Phab 2 Pro, позволявший устройству "видеть" свое окружение в 3D. ToF-датчик есть и у смартфона Honor View 20, который вышел в конце января.

Новому флагману LG приписывают основной 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9, процессор Snapdragon 855, порт USB-C, 3,5-мм аудиовход для наушников и две основные камеры. По слухам, новая модель внешне практически никак не будет отличаться от предшественницы, однако в LG могут попробовать завлечь покупателей другими инновациями вроде 3D-камеры или бесконтактного управления.

Анонс G8 состоится на пресс-конференции LG Premiere, которая пройдет 24 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2019.