Разработчики VLC, одного из самых популярных кроссплатформенных медиаплееров, выложили скриншоты следующего крупного релиза. Как показано на изображениях, в версии 4.0 появится новый, полупрозрачный пользовательский интерфейс, будут улучшены элементы управления, а настольная редакция VLC позаимствует медиабиблиотеку (Media Library) у Android-клиента.

Функция Media Library позволит просканировать весь компьютер на наличие видеоконтента и отобразить его в виде сетки. Также можно будет группировать ролики определенным образом.

Заявлена поддержка 360-градусного и 3D-видео, и контента виртуальной реальности (Windows Media Reality, Vice, Oculus, PSVR), реализация протоколов UPnP и SMB 2 и 3-й версий (SMBv2/v3), а также вывод контента через функцию AirPlay.

На устаревших операционных системах Microsoft — Windows XP и Vista — VLC 4.0 поддерживаться не будет. Это же касается старых версий macOS, iOS и Android. Пользователям Linux понадобится установить библиотеку OpenGL.

VLC — это простой, но мощный кросс-платформенный плеер с интуитивным интерфейсом. К главному его преимуществу относится способность воспроизводить широкий спектр аудио- и видеоформатов, в том числе MKV, MOV, FLAC и MPC. Также плеер поддерживает распространенные кодеки: MPEG-1, H.265, WMV3 и VC-1.