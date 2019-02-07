Пользователи Skype теперь могут забыть о необходимости прибрать комнату перед началом видеозвонка. Как говорится в официальном блоге, в последнюю версию мессенджера была добавлена функция "портретного режима", которая мягко размывает задний план, имитируя эффект боке, — как на современных смартфонах.

Новая функция работает по аналогии с "замыленным" фоном в Microsoft Teams, появившимся в сентябре 2018 года. Стоят за ней алгоритмы искусственного интеллекта, которые распознают кисти рук, туловище, голову и волосы, а все вокруг "растворяют".

Чтобы активировать "портретный режим", нужно навести мышку на значок с камерой и передвинуть переключатель Blur my background ("Размыть фон") в положение "вкл.". Эта возможность доступна только на Windows-компьютерах и ноутбуках с последней версией Skype.

В декабре 2018-го у настольного Skype появилась функция "живых субтитров", которая на лету преобразовывает речь в текст. Прежде всего новшество призвано облегчить жизнь глухим и слабослышащим людям, которые испытывают трудности с восприятием слов во время аудио- и видеозвонков.