Компания Vivo разместила в твиттере тизер преемника прошлогоднему Vivo Nex S (наш обзор), у которого фронтальная камера выдвигалась прямо из корпуса. В новой модели — V15 Pro — применят такой же механизм, но разрешение сенсора возрастет с 8 до 32 мегапикселей.

All attention on the world's first 32MP Pop-up Selfie Camera of #VivoV15Pro. Popping on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/H1qpyeZ116