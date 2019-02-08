Google пал и все-таки стал удалять из поиска запрещенные в России сайты, иначе Роскомнадзор грозил заблокировать поисковик. Напомним, что в ноябре 2017 года вступили в силу поправки в федеральный закон об информации, который обязывает поисковые системы подключаться к реестру запрещенных сайтов и удалять ссылки на них из поисковой выдачи.

В реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов, порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда.

Популярные приложения для iPhone тайно записывают данные с экрана и клавиатуры. Говорят делается это в аналитических целях и ради удобства пользователя. Подробности – в программе Вести.net.