В сенсационной публикации основатель и глава Amazon Джефф Безос обвинил владельцев американского таблоида National Enquirer в "вымогательстве и шантаже". Богатейший человек в мире утверждает, что представители владеющей изданием AMI угрожают опубликовать его селфи в обнаженном виде.

В начале января глава Amazon объявил, что разводится с женой Маккензи Безос после 25 лет брака. Тогда же National Enquirer опубликовал материал, рассказывающий о причине развода — романе Безоса с телеведущей и актрисой Лорен Санчес. В публикации цитировалась интимная переписка Безоса и Санчес, которой каким-то образом завладели журналисты таблоида.

Безос считает, что действия National Enquirer политически мотивированы: руководитель владеющей таблоидом компании, American Media Inc. (AMI), Дэвид Пекер активно поддерживает президента США Дональда Трампа, а также лидеров Саудовской Аравии, в то время как принадлежащая Безосу либеральная Washington Post их критикует. Неприязнь Трампа к Безосу не является секретом: президент США регулярно атакует Amazon, Washington Post и ее владельца в своих твитах.

По словам главы Amazon, он получил письмо от AMI с требованием прекратить частное расследование обстоятельств, при которых таблоид завладел его перепиской с Санчес. Кроме того, Безос и организатор расследования, Gavin de Becker and Associates, должны публично заявить, что у них нет оснований подозревать в действиях издания AMI политические мотивы. В противном случае National Enquirer опубликует компрометирующие селфи эротического характера из этой переписки, одно из которых сделано Безосом "ниже пояса" без одежды.

Безос заявил, что шантажом от него ничего не добиться, и в доказательство полностью опубликовал письмо от представителя AMI, в котором все имеющиеся у National Enquirer снимки подробно описаны в духе "селфи мистера Безоса в полный рост, где на нем надеты лишь обтягивающие трусы, он держит телефон в левой руке, не сняв обручального кольца".

По мнению National Enquirer, публикация снимков не нарушит закона, хотя Безос и обладает правами на них: информация является общественно важной, так как якобы продемонстрирует акционерам Amazon некомпетентность главы компании.

На это Безос ответил, что его компетентность демонстрирует вся история роста бизнеса Amazon и ее финансовые отчеты. Он утверждает, что AMI под прикрытием журналистской деятельности действует в личных интересах своего владельца. Пекера якобы особенно сильно нервирует расследование его связей с саудовской королевской семьей.

Публикация главы Amazon стала главной новостью, обсуждавшейся в четверг в американском твиттере. Большинство комментаторов — включая IT-журналистов, критически настроенных к Amazon — высказывают ему поддержку и восхищаются готовностью, несмотря на возможный ущерб репутации, брать на себя ответственность за происходящее и не идти на поводу у прикрывающихся "журналистским долгом" шантажистов.