Twitter раскрыл свою ежедневную аудиторию и цифры не радуют. Платформа микроблогов опубликовала отчет по итогам четвертого квартала 2018 года. Согласно ему выручка выросла на 24% год к году и составила $909 млн из них $791 млн принесла реклама.

Twitter демонстрирует прибыль уже 5 кварталов подряд, кроме того 2018 год стал первым годом без убытков за 12-летнюю историю компании. Также Twitter впервые раскрыл количество ежедневных пользователей, на которых сервис зарабатывает, показывая рекламу.

Apple удалит функцию запрета отслеживания действий пользователя в браузере Safari, с ее помощью можно было запретить определенным сайтам отслеживать посетителей, и это был едва ли не последний браузер, который запрещал трекинг активности пользователя в интернете. Подробности – в программе Вести.net.